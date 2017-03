Par portāla «15min.lt» un ziņu aģentūras «BNS Lietuva» vadītāju kļuvis Ramūns Šaučikovs

Par Lietuvas portāla «15min.lt» un ziņu aģentūras «BNS Lietuva» vadītāju pirmdien kļuvis Ramūns Šaučikovs, paziņojis Baltijas valstu mediju koncerns «Eesti Meedia».

"15min" un "BNS Lietuva" komandas veic profesionālu darbu, kuru no malas var tikai apbrīnot. Man būs prieks pievienoties šai komandai un sniegt savu ieguldījumu tās turpmākā attīstībā," sacījis Šaučikovs.

Savukārt «15min» un «BNS Lietuva» īpašnieces «Eesti Meedia» vadītājs Svens Nūtmans uzsvēris, ka viņš augstu vērtē Šaučikova kā vadītāja ilggadējo pieredzi menedžmenta, mārketinga un sabiedrisko attiecību jomās. «Esmu pārliecināts, ka Šaučikova vadībā «15min» un «BNS Lietuva» aktīvi turpinās attīstīt izmeklējošo un brīvo žurnālistiku un drīzumā sasniegs tirgus līdera pozīciju,» teicis Nūtmans.

Viņš norādījis, ka «15min» un «BNS Lietuva» loma, atmaskojot korupciju valsts uzņēmumos un publiskojot neētiskas shēmas privātajā biznesā, ir ievērības cienīga. «»Eesti Meedia» ir apņēmusies turpināt sniegt ieguldījumu šādā žurnālistikā,» piebildis Nūtmans.

44 gadus vecais Šaučikovs apguvis uzņēmējdarbības vadību Viļņas universitātē no 1991. līdz 1995.gadam un Žana Mulēna universitātē Lionā, Francijā. Pēc studijām viņa darbs bijis saistīts ar mārketingu, klientu apkalpošanu un pārdošanu dažādos uzņēmumos līdz 2001.gadam.

No 2001. līdz līdz 2004.fadam Šaučikovs bija mediju grupas «MTG Lietuva» pārdošanas vadītājs, bet no 2004. līdz 2008.gadam - «MTG Lietuva» vadītājs. No 2009. līdz 2014.gadam viņš bija komunikācijas aģentūru grupas «Publicum Group» ģenerāldirektors un valdes loceklis.

Februārī no amata atkāpās iepriekšējais «15min» un «BNS Lietuva» vadītājs Toms Balžeks, kuram bija nesaskaņas ar īpašniekiem par attīstības stratēģiju.

«Eesti Meedia» grupā ietilpst mediji visās trīs Baltijas valstīs. Latvijā grupa pārvalda aģentūru LETA un portālu «TVnet».