«Latvijas Valsts mežu» provizoriskā peļņa pērn - € 50,734 miljoni

Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja «Latvijas Valsts meži» apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 256,87 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājusies par 14,4% un bija 50,734 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Finanšu pārskatā minēts, ka «Latvijas Valsts mežu» ieņēmumi pērn samazinājušies saistībā ar zemāku koksnes realizācijas cenu. Realizētās koksnes vidējā svērtā cena pagājušajā gadā bija 45,37 eiro kubikmetrā, kas ir par 5% mazāk nekā 2015.gadā. «Apaļo kokmateriālu, kā arī kurināmās koksnes realizācijas cenu samazinājums saistīts ar saspringto situāciju kokrūpniecības produkcijas eksporta tirgos,» skaidro kompānijas pārstāvji.

«Latvijas Valsts mežu» ieņēmumus pamatā - 90% - veido koksnes realizācija, tostarp 65% veido ieņēmumi no zāģbaļķu un finierkluču realizācijas, 18% - ieņēmumi no papīrmalkas, bet 7% - ieņēmumi no kurināmās koksnes (malkas un šķeldas) realizācijas.

Pagājušajā gadā «Latvijas Valsts meži» investējuši 34,2 miljonus eiro (2015.gadā - 28,6 miljonus eiro), tostarp 21,9 miljoni eiro ieguldīti meža autoceļu būvniecībā un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā.

«2016.gadā tika veiktas investīcijas ražošanas kompleksa izveidē Mazsilu kokaudzētavā, ar mērķi ražot stādus, kas apstrādāti ar videi draudzīgu smilts-līmes maisījumu. Ar to tiks aizstāta līdzšinējā prakse apstrādāt stādus ar ķīmiskiem maisījumiem, lai pasargātu tos no kaitēkļu iedarbības. Pilnībā investīcijas plānots pabeigt līdz 2017.gada beigām,» teikts finanšu pārskatā.

2015.gadā «Latvijas Valsts meži» strādāja ar 261,551 miljona eiro apgrozījumu un guva 59,3 miljonu eiro peļņu.

«Latvijas Valsts meži» izveidoti, lai apsaimniekotu valsts mežus - izsolītu ciršanas tiesības mežos, tos atjaunotu, nomātu medību platības utt. Kompānijas īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.

