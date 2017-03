«Grant Thornton Baltic» par 11 800 eiro vērtēs vairākos uzņēmumos esošu valsts kapitāla daļu tirgus vērtību

Konsultāciju uzņēmums «Grant Thornton Baltic» uzvarējis Privatizācijas aģentūra (PA) izsludinātajā iepirkumā par vairākos uzņēmumos esošu valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšanu, liecina PA informācija.

«Grant Thornton Baltic» par 5800 eiro vērtēs valstij piederošo kapitāldaļu tirgus vērtību uzņēmumos AS «Ceļu pārvalde», AS «Rīgas sanitārā transporta autobāze», AS «Komunālprojekts» un SIA «Balt Aliance».

Savukārt otrs līgums ar PA paredz vērtēt valstij piederošo kapitāldaļu tirgus vērtību uzņēmumos AS «Lielplatone», AS «Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija», AS «Rīgas dzirnavnieks» un AS «Latvijas maiznieks». Šī iepirkuma līgumcena ir 6000 eiro.

Uzņēmuma «Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija» pamatkapitāls ir 727 341 eiro un valstij pieder 4,81% uzņēmuma daļu.

«Lielplatone» pamatkapitāls ir 420 000 eiro un valstij pieder 5% uzņēmuma daļu.

«Rīgas dzirnavnieka» pamatkapitāls ir 6 549 158 eiro un valstij pieder 3,68% uzņēmuma daļu.

«Latvijas maiznieka» pamatkapitāls ir 895 662 eiro un valstij pieder 3,97% uzņēmuma daļu.

«Ceļu pārvaldes» pamatkapitāls ir 2 374 456 eiro un valstij pieder 0,93% uzņēmuma daļu bez balsstiesībām.

«Sanitārās transporta autobāzes» pamatkapitāls ir 582 666 eiro un valstij pieder 10% uzņēmuma daļu.

«Komunālprojekta» pamatkapitāls ir 121 632 eiro un valstij pieder 14,75% uzņēmuma daļu.

«Balt Aliance» pamatkapitāls ir 298 796 eiro un valstij pieder 8% uzņēmuma kapitāldaļu.