Mājsaimniecībām mājokļa iegādei izsniegto kredītu apmērs janvārī sarucis par 0,2%

Latvijas mājsaimniecībām mājokļa iegādei bankas janvāra beigās kredītos bija izsniegušas kopumā 4,403 miljardus eiro, kas ir par 0,2% jeb 8,9 miljoniem eiro mazāk nekā 2016.gada beigās, liecina Latvijas Bankas publiskotie dati.

Tostarp mājsaimniecībām mājokļa iegādei izsniegto kredītu atlikums ar termiņu līdz vienam gadam salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām ir palielinājies par 0,6% jeb 0,4 miljoniem eiro un 2017.gada janvāra beigās bija 73 miljoni eiro.

Mājokļa iegādei izsniegto vidēja termiņa kredītu atlikums (ar termiņu no viena līdz pieciem gadiem) janvāra beigās bija 82,6 miljoni eiro, kas ir par 1,1% jeb 0,9 miljoniem eiro mazāk nekā 2016.gada beigās, bet mājokļa iegādei izsniegto kredītu apmērs ar termiņu, kas ir ilgāks par pieciem gadiem, bija 4,247 miljardi eiro, kas ir par 0,2% jeb 8,4 miljoniem eiro mazāk nekā pagājušā gada beigās.

Tādējādi janvāra beigās no Latvijas banku izsniegtajiem kredītiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei 96,5% bija ar termiņu, kas ir ilgāks par pieciem gadiem (2016.gada beigās - 96,5%). Savukārt ar kredīta atmaksas termiņu līdz vienam gadam bija 1,7% (1,6%) no izsniegtajiem kredītiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei, bet ar termiņu no viena līdz pieciem gadiem - 1,9% (1,9%).