«VEF Radiotehnika RRR» provizoriskie zaudējumi - € 885 200, apgrozījums aug

Akustisko sistēmu ražotājs «VEF Radiotehnika RRR» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 979 652 eiro apgrozījumu, kas ir par 21,8% vairāk nekā 2015.gadā, taču cieta zaudējumus 885 198 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina kompānijas sniegtā informācija biržai «Nasdaq Riga».

Tostarp lielāko daļu ieņēmumu «VEF Radiotehnika RRR» pagājušajā gadā guvusi no komunālajiem pakalpojumiem - 689 608 eiro, kā arī no telpu nomas - 186 885 eiro. Vienlaikus kompānijas ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas eksportam 2016.gadā veidoja 73 640 eiro.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā arī atzīmēts, ka 2016.gada nogalē «VEF Radiotehnika RRR» ir atsākusi ražošanu un saražojusi pirmos pasūtījumus, kas nosūtīti pasūtītājiem, piemēram, Austrijā, Krievijā, Itālijā un Vācijā. «Līdz pārskata apstiprināšanai sabiedrība ir saņēmusi ražošanas pasūtījumus 114 000 eiro apmērā,» piebilsts vadības ziņojumā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa 2017.gada 31.janvārī izbeidza «VEF Radiotehnika RRR» tiesiskās aizsardzības procesu. «VEF Radiotehnika RRR» tiesiskās aizsardzības procesa laikā pilnībā norēķinājusies ar nodrošinātajiem kreditoriem - «SEB banku» un Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī segusi paredzētos maksājumus nenodrošinātajiem kreditoriem.

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa 2015.gada 5.janvārī apstiprināja «VEF Radiotehnikas RRR» tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu pasākumu. Tā īstenošanas termiņš bija noteikts 2017.gada 5.janvāris.

2015.gadā «VEF Radiotehnika RRR» strādāja ar 804 360 eiro apgrozījumu un guva peļņu 43 068 eiro apmērā.

«VEF Radiotehnikas RRR» akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.