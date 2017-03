«Twino»: Atdeve no investīcijām savstarpējās kreditēšanas platformā ir aptuveni 12% gadā

Vidējā atdeve no investīcijām Latvijas savstarpējās kreditēšanas platformā «Twino» ir aptuveni 12% gadā, intervijā aģentūrai LETA sacīja tās vadītājs Jevgeņijs Kazaņins.

Saskaņā ar KPMG apskatu, pēc pagājušā gada rezultātiem nesen dibinātās Latvijas savstarpējās kreditēšanas platformas «Twino» un «Mintos» pēc izsniegto aizdevumu apjomiem ieņēmušas trešo un ceturto vietu pēc Francijas «YounitedCredit» un Vācijas «Auxmoney».

Tik strauju izaugsmi un panākumus Jevgeņijs Kazaņins saista ar pieaugošo pieprasījumu savstarpējās kreditēšanas jomā.

«Pagājušajā gadā šis tirgus pasaulē pieauga par 60%. Savstarpējās finansēšanas modelis jau strādā ASV, Ķīnā, Lielbritānijā un šobrīd aktīvi attīstās kontinentālajā Eiropā. Savstarpējās finansēšanas platformas piedāvā atdevi, kāda šobrīd nav nekur. Bankas depozītu likmes piedāvā maksimums 1,5%, bet biežāk zem 1%. Par obligācijām šobrīd arī saņem pusotru procentu, par ļoti riskantām - līdz 2,5%, bet akciju tirgus ir vēl mazāk prognozējams, nekā mūsējais. Tikmēr vidējā atdeve no investīcijām «Twino» ir aptuveni 12% gadā,» saka Kazaņins.

Lai arī aizdevumu izsniegšana caur savstarpējās finansēšanas platformām ir investīciju produkts, ieguldījumus caur «Twino» valsts negarantē kā depozītu.

Pēc Kazaņina teiktā, tāpēc aizņēmēja maksātnespējas risku un valūtu riskus uzņemas «Twino».

«Lai arī galvenais birojs atrodas Latvijā, šeit mēs izsniedzam mazāk nekā vienu procentu no visiem aizdevumiem. Kompānijas galvenie kreditēšanas tirgi ir Polijā, Gruzijā un Krievijā. Bet investori ir no Vācijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Šveices. Modelis ir šāds: mēs izsniedzam kredītu, teiksim, Gruzijā, un investors, piemēram, vācu, pērk no mums cesiju. Mēs apkalpojam aizdevumu un ja maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas, atpērkam cesiju no investora un tālāk ar parādu strādājam paši,» paskaidroja «Twino» vadītājs.

Pēc Kazaņina teiktā, kompānijā strādā 600 cilvēku, no tiem 500 ārpus Latvijas, tostarp cilvēku štats, kuri nodarbojas ar nokavētiem parādiem visās valstīs, kurās strādā platforma.