Kā izvēlēties kredītu un nepārmaksāt?

Izvēlēties līzinga vai kredītdevēju lielākiem pirkumiem nav viegli. Tirgū ir ļoti daudz piedāvājumu un ir tikpat daudz dažādu faktoru, kas ietekmē šo pakalpojumu cenu. Jāvērtē gan piedāvātā procentu likme, ikmēneša maksājuma un kopējais atgriežamais summas apmērs, gan aizdevuma termiņš, gan izmaksas par līguma noslēgšanu, reizēm arī konta atvēršanu bankā. Iespējams, kāds no aizdevējiem piedāvā papildpakalpojumus, kas visu šo komplektu padara izdevīgāku vai tieši otrādi – dārgāku. Ja nevēlamies pārmaksāt uz augstu procentu rēķina, var paiet pat nedēļas, lai paša spēkiem salīdzinātu visus tirgū esošos piedāvājumus.

«Plašais aizdevumu piedāvājums un to relatīvi zemās procentu likmes padara tos pieejamus lielam patērētāju lokam, bet konkurence pakalpojuma sniedzējiem liek meklēt jaunus veidus, kā piesaistīt klientus. Piemēram, pēdējo četru gadu laikā Lielbritānijā četras no piecām automašīnām tiek iegādātas kredītā. Pieaug arī dažādu aizdevumu izmantošana tehnoloģiju iegādei, mājokļa uzlabošanai, kāzām vai ceļojumiem,» stāsta aizdevumu salīdzināšanas platformas Altero.lv dibinātājs un vadītājs Artūrs Kostins. Latvijas Komercbanku asociācijas dati liecina, ka pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijas banku izsniegtais patēriņa kredītu apjoms pieauga par 28% salīdzinot ar tādu pašu laika posmu 2015.gadā. Bet, kā vēsta PTAC pieejamā informācija, 2016.gada pirmajā pusgadā arī nebanku aizdevēju no jauna izsniegto kredītu apmērs bija par 18% lielāks, nekā gadu iepriekš.

LASI CITUR: www.altero.lv

Reklāma

Kredītu un līzingu salīdzināšanas platforma www.altero.lv Latvijā iedzīvina praksi, kas pasaulē pazīstama jau vairākus gadus. «Piemēram, Skandināvijā aptuveni 70% kredītņēmēju pirms izvēles izdarīšanas izmantojuši kādu no aizdevumu salīdzināšanas platformām, kas strādā pēc tāda paša principa kā www.altero.lv. Pasaulē jau kopš deviņdesmito gadu vidus darbojas rīki, kur var salīdzināt dažādus finanšu pakalpojumus, sākot no patēriņa kredīta līdz pat maksājumu karšu un skaidras naudas izņemšanas izmaksām,» skaidro A.Kostins. To popularitāte pieaug ar katru gadu un lietotāju skaits sniedzas miljonos. Arī Latvijas patērētājiem pakalpojumu salīdzināšanas princips nav svešs, plašu popularitāti jau iekarojis apdrošināšanas polišu salīdzināšanas portāls Octas.lv vai sadzīves tehnikas un citu ikdienišķu lietu platforma Salidzini.lv. Plaši pielietoti ir arī starptautiski dažādu dzīvesstila pakalpojumu salīdzināšanas portāli, piemēram, Booking, Hotels Scanner, Airbnb vai Skyscanner, kurus mēnesī aplūko 50 miljoni cilvēku no visas pasaules.

Kā strādā www.altero.lv?

ĀTRI UN ĒRTI

Tiešsaistē aizpildot pieteikumu, kas ietver pamata informāciju par nepieciešamo aizdevumu un finanšu stāvokli, platforma to nosūta dažādiem kredītdevējiem. Aptuveni stundas laikā klients saņem dažādu aizdevēju piedāvājumus, kas ietver informāciju par līguma nosacījumiem, summu, ikmēneša maksājumu, procentu maksājumiem, saņemšanas procesa detaļām u.c. Interesenti atbildes saņem savā Altero.lv profilā, e-pastā un īsziņā. Līdz ar to klients ietaupa ļoti daudz laika, kas paiet, meklējot informāciju vairāku aizdevēju mājas lapās, sazinoties ar klient konsultantu vai pat dodoties uz klientu apkalpošanas filiālēm.

DROŠI

Altero.lv darbojas atbilstoši Datu valsts inspekcijas noteiktajām prasībām par privātuma aizsardzību. Visa informācija, ko klients ievada Altero.lv platformā, tiek glabāta augstas drošības serveros un transakciju dati tiek šifrēti. Katram lietotājam tiek izveidots profils un piešķirta unikāla parole. Turklāt, brīdī, kad salīdzināšana ir veikta un ir redzams izdevīgākais aizdevējs, tālākā saziņa notiek aizdevēja un klienta starpā bez starpniecības.Altero.lvplatforma šajā komunikācijā vairs nav iesaistīta un līdz ar to nekādu papildu informāciju par klientu nesaņem.

OBJEKTĪVI

Sistēma strādā automatizēti un caurspīdīgi – atbilstoši klienta datiem tā atspoguļo kredītdevēju reģistrētos piedāvājumus.

BEZ MAKSAS UN BEZ SAISTĪBĀM

Altero.lv vienkopus atspoguļo dažādus piedāvājumus un palīdz klientam ātri noskaidrot, kādas ir viņa iespējas un nosacījumi aizņēmuma gadījumā. Platformas izmantošana ir bez maksas un neuzliek nekādas saistības.

Altero ir inovatīvs finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmums, kas nodrošina bezmaksas aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus. Tas dibināts 2016.gada vidū un to līdz šim izmantojuši aptuveni 10 000 klientu. Altero sadarbības partneru vidū ir Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo un citi.

LASI CITUR: www.altero.lv