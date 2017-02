Aptuveni divas trešdaļas kredītņēmēju pārmaksā uz augstu likmju rēķina

Straujā kreditēšanas nozares attīstība un nepieciešamība ātri pieņemt lēmumu mazina patērētāju piesardzību, izvērtējot tirgū pieejamos aizdevumu piedāvājumus, tāpēc gandrīz gadu Latvijā darbojas aizdevumu salīdzināšanas platforma Altero.lv, kas palīdz ātrāk izvērtēt tirgū esošos piedāvājumus. Tā darbojas pēc līdzīga principa kā jau ierastie salīdzināšanas rīki, piemēram, salidzini.lv vai octas.lv.

Altero.lv ir inovatīvs finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmums, kas nodrošina bezmaksas aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus. Tā sadarbības partneru vidū ir Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, , NordCard, Motoro, Mogo un citi.

«Esam pieraduši salīdzināt sadzīves tehnikas, mobilo tālruņu vai apdrošināšanas cenas, tāpēc loģisks šķita solis nodrošināt arī aizdevumu salīdzināšanas iespējas, kas parāda bankas gala lēmumu konkrētam klientam. Tas padara tirgu caurspīdīgāku, klientiem saprotamāku un mudina arī nozares spēlētājus ar lielāku atbildību izturēties pret aizņēmējiem un sadarbības nosacījumiem,» uzskata Altero.lv dibinātājs un vadītājs Artūrs Kostins.

Salīdzināšanas platformu Altero.lv līdz šim izmantojuši aptuveni 10 000 klientu. 20% no tiem vēlējās aizņemties līdzekļus auto iegādei, 68% bija nepieciešams patēriņa kredīts, bet 12% vēlējās pārkreditēt savas esošās saistības ar mazāku procentu likmi, nekā līdz tam. Uzņēmuma apkopotā statistika liecina – aptuveni 65% klientu bija aizņēmušies vai plānojuši aizņemties pie dārgāka aizdevēja, nekā iespējams. «Šie dati nav iepriecinoši, bet nepārsteidz,» uzskata A.Kostins. «Latvijā darbojas nedaudz vairāk nekā 60 kreditēšanas zīmoli, līdz ar to klientiem ir ļoti viegli apjukt plašajā piedāvājumā. Bieži līdzekļi ir vajadzīgi ātri, salīdzināt un izprast atšķirību starp vairākiem kredītdevējiem nav viegli, tāpēc nereti klientiem sanāk pārmaksāt».

Neraugoties uz to, ka praksē joprojām vērojami steigā pieņemti lēmumi un maldīšanās plašajā piedāvājumā, klientu attieksme un gaidas pamazām mainās. Kā liecina Altero.lv veiktais pētījums par izmaiņām patērētāju prasībās pret aizdevēju, pamazām pieaug to pakalpojuma sniegšanas aspektu nozīmība, kas saistīti ar godīgu un atklātu sadarbību, bet mazāk būtisks kļūst kredīta piešķiršanas ātrums un spēja saņemt kredītu pat ar sabojātu kredītvēsturi. Procentuālajā skalā kā būtiskākais faktors aizdevēja izvēlei ir godīgas un saprātīgas procentu likmes (85%), kam seko skaidri līguma noteikumi (66%) un elastība (51%). Turpretī samazinās tādu faktoru būtiskums kā iespēja saņemt kredītu arī tad, ja vairums aizdevēju to nepiešķir (56%) un piedāvātie risinājumi kredīta atmaksas problēmsituācijās (31%).