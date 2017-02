«airBaltic» rudenī sāks lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī

Latvijas nacionālā aviokompānija «airBaltic» sadarbībā ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) nacionālo lidsabiedrību «Etihad Airways» šogad 29.oktobrī sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī, informēja «airBaltic».

«airBaltic» no Rīgas uz Abū Dabī veiks lidojumus četras reizes nedēļā ar «Bombardier CS300» lidmašīnu. «Etihad Airways» būs lidsabiedrības sadarbības partneris šajā maršrutā.

«Lidojumus no Latvijas uz AAE veiksim ar jauno «Bombardier CS300» lidmašīnu, kas spēj nolidot garākas distances un sasniegt lidostas, kuras mēs ar savu līdzšinējo floti nevarējām apkalpot. Sadarbība ar «Etihad Airways» nodrošinās ērtus savienojumus pasažieriem, kas ceļo no Baltijas lidostām uz Abū Dabī un citiem nozīmīgiem galamērķiem Austrālijā, Āzijā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos, kā arī sniegs jaunas ceļošanas iespējas ceļotājiem no Abū Dabī, kuri dodas uz Eiropas un Skandināvijas lidostām. Abū Dabī ir stratēģisks aviācijas centrs Tuvajos Austrumos, un tādi tūrisma objekti kā «Formula 1» sacensības un «Ferrari World» piesaistīs daudzus ceļotājus no Baltijas valstīm un Skandināvijas,» norāda «airBaltic» izpilddirektors Martins Gauss.

«Pateicoties sadarbībai ar «airBaltic», piedāvāsim labākas ceļojumu iespējas uz un no Latvijas un tās reģiona. Tas atspoguļo «Etihad Airways» apņemšanos sniegt ceļotājiem lielāku izvēli un plašināt lidojumu tīklu sadarbībā ar mūsu partneriem visā pasaulē,» piebilda «Etihad Airways» izpilddirektors Pēters Baumgartners.

«airBaltic» lidojums no Rīgas uz Abū Dabī ilgs sešas stundas un 15 minūtes.

Jau vēstīts, ka «airBaltic» pērn pārvadāja 2 891 365 pasažierus, kas ir par 10% vairāk nekā 2015.gadā. Lidsabiedrība veica 43 872 lidojumus, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt vietu piepildījuma rādītājs 2016.gadā bija 74% jeb par trim procentpunktiem lielāks nekā gadu iepriekš.

