Latvijas meža produkcijas eksportam pērn kārtējais rekords - € 2,102 miljardi

Pagājušajā gadā Latvijas meža nozares eksporta kopējā vērtība sasniegusi rekordlielu rādītāju - 2,102 miljardus eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2015.gadā liecina Zemkopības ministrijas Meža departamenta dati.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2016.gadā eksportēti 1,794 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 5% vairāk nekā 2015.gadā, kad koksnes un tās izstrādājumu eksporta vērtība bija 1,709 miljardi eiro.

Visvairāk meža nozares produkcija pērn izvesta uz Apvienoto Karalisti, Igauniju un Vāciju. Uz Apvienoto Karalisti pērn izvesti 19,7% meža nozares produkcijas

par 414,977 miljoniem eiro, uz Igauniju - 9,9% par 207,981 miljonu eiro, savukārt uz Vāciju - 9,8% par 205,015 miljoniem eiro.

Vienlaikus meža nozares produkcijas imports pērn audzis par 9,2%, sasniedzot 741,463 miljonus eiro.

Tostarp visvairāk produkcijas ievests no Lietuvas - 17,6% par 130,653 miljoniem eiro, no Igaunijas - 12,9% par 95,912 miljoniem eiro, kā arī no Krievijas - 12,6% par 93,415 miljoniem eiro.

