BTA pērn būtiski kāpinājusi pārdošanas apjomus kaimiņvalstu tirgos

Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BTA Baltic Insurance Company» (BTA) 2016. gadā, piesaistot jaunu akcionāru – vienu no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā «Vienna Insurance Group AG» (VIG), turpinājusi attīstīt apdrošināšanas pakalpojumu portfeli un palielinājusi apgrozījumu Baltijas valstīs.

2016. gadā BTA Baltijas valstīs kopumā parakstījusi bruto apdrošināšanas prēmijas 132,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15,4% vairāk nekā 2015. gadā. Kā atzīst BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus, akcionāra piesaiste un veiksmīgi izvēlētā biznesa stratēģija uzņēmumam ļāvusi būtiski palielināt pārdošanas apjomus kaimiņvalstu tirgos, kā arī nostiprināt savas pozīcijas korporatīvo klientu segmentā, kurā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms audzis par 18%.

Attīstot savus pakalpojumus Baltijas valstīs, BTA strauji kāpinājusi biznesa apjomus Igaunijā un Lietuvā.

Reklāma

«Mērķtiecīgi attīstot sadarbības kanālus un segmentējot apdrošināšanas pakalpojumus, pērn Igaunijā un Lietuvā mūsu uzņēmuma izaugsme bija ievērojami straujāka nekā kopējā nedzīvības apdrošināšanas tirgus izaugsme attiecīgajās valstīs. Procentuāli lielākais parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju pieaugums sasniegts Igaunijā, proti, 29%. BTA apgrozījums Igaunijā audzis gandrīz trīs reizes straujāk nekā kopējais Igaunijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus, un sasniegtais izaugsmes rādītājs ir viens no vislielākajiem Igaunijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū. Savukārt pēc parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju apjoma vislielākais pieaugums sasniegts Lietuvā – pērn Lietuvā BTA parakstījusi bruto apdrošināšanas prēmijas par 13,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2015. gadā, tādējādi uzrādot divas reizes straujāku izaugsmi nekā kopējais Lietuvas nedzīvības apdrošināšanas tirgus. Arī Latvijas tirgū aizvadītais gads bijis ar pozitīvu attīstības dinamiku un nelielu – 1% – parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju pieaugumu. Latvijā straujāku izaugsmi kavē mūsu tirgū valdošā sīvā konkurence. Šobrīd vairākos apdrošināšanas veidos cenas ir sasniegušas līmeni, kad apdrošinātājiem ļoti nopietni jāpārvērtē sava tālākā biznesa stratēģija un prioritātes. Mēs jau esam spēruši pirmos soļus, izvēloties, mūsuprāt, ilgtspējīgu BTA izaugsmes scenāriju, veidojot sabalansētu apdrošināšanas portfeli un reālajām izmaksām atbilstošu cenu politiku,» norāda Lucaus.

Izvērtējot BTA neauditētos finanšu rezultātus Baltijas valstīs sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem, straujākais BTA parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju pieaugums 2016. gadā Baltijā sasniegts OCTA (+23%), nelaimes gadījumu (+20%), veselības (+18%), KASKO (+17%) un īpašuma (+13%) apdrošināšanā.

Vienlaikus saglabājas iepriekšējā pozitīvā tendence – visās trīs Baltijas valstīs turpina pieaugt parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos (+11,3%). Turklāt brīvprātīgā apdrošināšana kļūst arvien populārāka ne tikai privātpersonu (+13,5%), bet arī uzņēmumu vidū (+10,3%).

Uzņēmumi arvien biežāk papildina darbiniekiem piedāvātās motivācijas un sociālo garantiju programmas klāstu, iegādājoties veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises, kā arī paplašinot šajās polisēs iekļauto apmaksāto pakalpojumu klāstu. To apliecina būtiskais BTA parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums korporatīvo klientu segmentā gan veselības apdrošināšanā (+18%), gan nelaimes gadījumu apdrošināšanā (+29%).

Pieaugot parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomam, 2016. gadā par 9,8% pieaudzis arī BTA izmaksāto bruto apdrošināšanas atlīdzību apjoms, sasniedzot 77,5 miljonus eiro. BTA apdrošināšanas atlīdzībās pērn vidēji ik darba dienu izmaksāja gandrīz 304 tūkstošus eiro jeb aptuveni 38 tūkstošus eiro ik darba stundu.

Būtisks izmaksāto bruto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums (+109%) pērn bija vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, kas skaidrojams ar vairākām vērienīgām atlīdzībām korporatīvo klientu segmentā. BTA izmaksāto bruto apdrošināšanas atlīdzību apjoms palielinājies arī nelaimes gadījumu (+28%), OCTA (+11%) un KASKO (+9%) apdrošināšanā. Atlīdzību apjoma pieaugums transportlīdzekļu apdrošināšanā lielā mērā saistīts ar pieaugošajām autoservisu pakalpojumu un rezerves daļu izmaksām.

Neraugoties uz nozares lielo zaudējumu apmēru OCTA segmentā Latvijā un arī Igaunijā, kā arī BTA izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu, sekmīgi īstenotā biznesa stratēģija ļāvusi 2016. gadā BTA Baltijas valstīs sasniegt labus rezultātus un peļņu 2,5 miljonu eiro apmērā.

Vērtējot attīstības tendences apdrošināšanas nozarē 2017. gadā, J.Lucaus norāda, ka Baltijas apdrošināšanas tirgū, neraugoties uz sīvo konkurenci, ir liels izaugsmes potenciāls, un izaugsme sagaidāma vairākos apdrošināšanas veidos.

«Pateicoties automašīnu dīleru uzņēmumu un līzinga iespēju piedāvājumiem, gan pērn, gan šā gada janvārī būtiski pieaudzis jauno automašīnu reģistrāciju skaits visās trijās Baltijas valstīs, kas vienlaikus veicina pieaugumu KASKO segmentā. Attīstība šogad prognozējama arī mājokļu apdrošināšanas segmentā, jo Baltijas valstīs vēl joprojām salīdzinoši neliels skaits mājsaimniecību regulāri apdrošina savu mājokli. Apdrošināšanas tirgū, jo īpaši Latvijā, šogad saglabāsies sīva konkurence, kas no apdrošinātājiem prasa spēju realizēt arvien elastīgāku biznesa stratēģiju, piedāvāt klientiem dažādus individuālus risinājumus, kā arī attīstīt jaunus apdrošināšanas un klientu servisa pakalpojumus. Aktīvi strādājot pie klientu servisa pilnveidošanas, BTA pērn izstrādāja un šā gada sākumā ieviesa klientu pašapkalpošanās portālu Igaunijā, ar kura starpniecību klienti var ērti un ātri ne tikai iegādāties apdrošināšanas pakalpojumus, bet arī pieteikt apdrošināšanas atlīdzības. Līdzīgs portāls, piedāvājot papildu ērtības klientiem, savu darbu šogad uzsāks arī Latvijā,» stāsta Lucaus.

BTA ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā visu veidu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vienlaikus BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā – 2016. gadā BTA apdrošināšanas atlīdzībās vidēji ik darba dienu izmaksāja vairāk nekā 300 tūkstošus eiro jeb aptuveni 38 tūkstošus eiro ik darba stundu.

BTA lielākais akcionārs ir viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā «Vienna Insurance Group AG».