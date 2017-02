Lietuvā pērn bijis augstākais elektroenerģijas patēriņš 25 gadu laikā, otrdien paziņojis Lietuvas elektropārvades tīklu operators «Litgrid».

Salīdzinājumā ar 2015.gadu galīgais patēriņš palielinājies par 4,5%, sasniedzot 10,47 teravatstundas.

Lauksaimniecībā elektroenerģijas patēriņš pērn audzis par 8,4%, pakalpojumu nozarē - par 5,7%, mājsaimniecību patēriņš palielinājies par 4,3%, transporta nozares - par 4%, bet rūpniecības - par 3,5%.

«Pagājušajā gadā pieprasījums pēc elektroenerģijas Lietuvā bijis augstākais kopš 1992.gada. Ņemot vērā, ka gan rūpniecībā, gan sadzīvē elektroenerģija tiek lietota aizvien efektīvāk, faktiskais pieaugums ir vēl lielāks. Dažu pēdējo gadu laikā visvairāk augušas rūpniecības un uzņēmējdarbības vajadzības. Lielākais pieauguma potenciāls joprojām ir transporta nozarē, kur dīzeļvilcienus varētu nomainīt elektrovilcieni, kādi kursē visā Eiropā,» norādījis «Litgrid» vadītājs Daivis Virbicks.

Pērn Lietuva divas trešdaļas elektroenerģijas importēja. Visvairāk - 37% - importēts no Latvijas, Igaunijas un Somijas, 27% - pa starpsavienojumu «NordBalt» no Zviedrijas, 5% - pa starpsavienojumu «LitPol Link» no Polijas, bet atlikusī daļa - no trešajām valstīm.

Lietuvas elektrostacijās 2016.gadā elektroenerģijas ražošana saruka par 14% - līdz 3,973 teravatstundām, bet ražošana no atjaunojamajiem avotiem auga par ceturto daļu - līdz 2 teravatstundām, veidojot 51% no elektroenerģijas ražošanas kopējā apjoma. Hidroelektrostacijās tika saražots par 30% vairāk, bet vēja parkos - par 40% vairāk elektroenerģijas.

Kā uzsvēris «Litgrid» vadītājs, atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā ražošanas apjomā pieaugs arī turpmāk.

Elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijās pērn samazinājās par 40%, un šīs enerģijas īpatsvars vietējās ražošanas kopējā apjomā bija 34%.