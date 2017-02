«NORD līzings» pievienojas savstarpējo aizdevumu platformai «Mintos»

Nebanku kreditēšanas uzņēmums SIA «NORD līzings» ir pievienojies savstarpējo aizdevumu platformai «Mintos», kur izvietos Latvijā izsniegtus aizdevumus pret automašīnas ķīlu.

Saistītie raksti Nebanku finanšu pakalpojumu uzņēmums «Twino» palielinājis pamatkapitālu 2016. g. 29. decembris

Minētajā platformā «NORD līzings» izvietos aizdevumus no 1 000 līdz 10 000 eiro apmērā ar termiņu no 12 līdz 60 mēnešiem, tostarp gan ar atpirkšanas garantiju, gan bez tās.

Kā skaidro SIA «NORD līzings» valdes locekle Inita Stūrniece, investori varēs ieguldīt līdzekļus «Mintos» grupas uzņēmuma «Mintos Finance» izsniegtos aizdevumos «NORD līzingam», pretī iegūstot ekspozīciju uz «NORD līzinga» izsniegtajiem aizdevumiem. To atmaksa atkarīga no aizņēmēju veiktajiem maksājumiem. Katrs no «Mintos Finance» izsniegtajiem aizdevumiem «NORD līzingam» būs piesaistīts konkrētam nebanku kreditētāja izsniegtās summas aizņēmējam.

Reklāma

Pašlaik «Mintos» investori var investēt Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Gruzijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Bulgārijā, kā arī Rumānijā izsniegtos aizdevumos. «Mintos» kredītu tirgu pašlaik aktīvi izmanto vairāk nekā 17 000 investoru no vairāk nekā 50 pasaules valstīm.

Uzņēmuma pārstāve Alīna Kozlovska norāda, ka «NORD līzings» ir viens no licencētajiem patērētāju kreditēšanas uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas auto kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā – aizdevums pret auto un autolīzings ir starp populārākajiem uzņēmuma pakalpojumiem. «NORD līzings» piedāvā dažādus līzinga veidus, pakārtojot klienta vēlmēm, piemēram, līzingu pirmās automašīnas iegādei, līzingu uzņēmējiem auto iegādei, līzingu ģimenes automašīnas iegādei līdz pat līzingam automašīnas piekabes iegādei vai gāzes iekārtas iegādei.

Saistītie raksti