«SEB banka» turpina pāreju uz jauno sistēmu, tāpēc nav pieejama internetbanka

Šodien «SEB banka» turpina plānoto pāreju uz jauno IT sistēmu, tāpēc pašlaik nav pieejama internetbanka. Plānots, ka «SEB bankas» internetbanka jaunā versijā būs pieejama pirmdien plkst.6.

Jaunās IT sistēmas ieviešanas dēļ nedēļas nogalē nav pieejama «SEB bankas» SMS banka, «Baltic Online», «Gateway», «Telebanka», kā arī «e-Link» pakalpojumi jeb maksājumi internetā, kuru apstiprināšanai tiek izmantota internetbankas autorizācija.

Plānots, ka maksājumu kartes darbosies visu laiku, izņemot svētdien no plkst.22 līdz 23. Svētdien no plkst.22 līdz 23 nebūs pieejami arī «SEB bankas» bankomāti. Banka aicina ņemt vērā šos ierobežojumus, svētdien plānojot pirkumus veikalā un skaidras naudas darījumus bankomātā.

Par ierobežojumiem var uzzināt «SEB bankas» mājaslapā. «3D Secure» funkcionalitāte jeb papildu autorizēšana, maksājot ar kartēm interneta veikalos, nebūs pieejama līdz nākamās otrdienas plkst.9, bet tas neietekmē iespēju veikt pirkumus ar karti internetā, izņemot iepriekšminēto vienu stundu svētdien.

Šajā nedēļas nogalē «SEB bankas» filiāles, kas atrodas tirdzniecības centros, strādā konsultāciju režīmā, ļaujot «SEB bankas» klientiem iepazīties ar jaunās internetbankas demo versiju. Visas «SEB bankas» filiāles ierasto darbu atsāks pirmdien plkst.9.

Jautājumu gadījumā bankas klienti aicināti sazināti pa informatīvo tālruni 26 668 777 vai «Skype».

Jau ziņots, ka «SEB banka» ievieš jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu, lai stiprinātu «SEB bankas» IT un digitālo risinājumu attīstību un nodrošinātu vienotu IT sistēmu SEB grupas bankām visā Baltijā.