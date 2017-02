«Staburadzes» jaunā vizuālā identitāte izmaksājusi € 41 000

Konditorejas un uzkodu ražotājs «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» ieguldījis 41 000 eiro jaunas konditorejas zīmola «Staburadze» vizuālās identitātes izstrādē un pakāpeniskā produktu iepakojumu dizaina maiņā, informēja uzņēmumā.

Kompānijas pārstāvji norāda, ka jaunā vizuālā identitāte veicinās zīmola konkurētspēju un attīstību.

«Orkla Confectionery & Snacks Latvija» mārketinga vadītāja Aija Ūdre skaidroja, ka kopš 1910. gada «Staburadze» zīmolam nav bijušas lielas pārmaiņas, taču pienācis laiks, kad jāsper nākamie soļi attīstībā. «Jaunā «Staburadze» vizuālā identitāte vēl labāk apliecinās tās personību, vēsturiskās vērtības un mantotās tradīcijas, padarot zīmolu vēl pamanāmāku, pievilcīgāku un konkurētspējīgāku,» skaidroja Ūdre.

Viņa pastāstīja, ka kopš «Staburadze» pirmsākumiem tās logotipā bijis attēlots kliņģeris, kas simbolizē zīmola pamatdarbību - konditoreju, un gadu desmitu laikā kļuvis par tā galveno elementu. Tas izmantots jaunajā vizuālajā identitātē, jo Latvijas iedzīvotāju aptaujā atklāts, ka «Staburadze» cienītāji pozitīvi vērtē kliņģera simbolu. Savukārt jaunās vizuālās identitātes galvenā krāsa ir violeta.

Kompānijā norādīja, ka vizuālā identitāte būs vienota visam «Staburadze» toršu un kūku produktu sortimentam. Šā gada pavasarī zīmola produktu portfeli papildinās jaunumi desertu un siera kūku segmentā. Produkcija ar jauno zīmola vizuālo identitāti būs nopērkama «Laima» saldumu veikalos un tirdzniecības vietās visā Latvijā no šā gada pavasara.

«Staburadze» piedāvāto produktu klāstā ietilpst tortes, kūkas, kūciņas, kēksi un citi saldie našķi. «Staburadze» konditori ik dienas izgatavo aptuveni 13 000 toršu. Pirmssvētku laikā to skaists sasniedz pat 17 000. Pašlaik «Staburadze» produktu portfelī ir gandrīz 62 dažādi produkti, kas pieejami Latvijā un ārvalstīs. «Staburadze» saldētās tortes ar zīmolu «Old Town Bakery» vairāk nekā trīs gadus tiek eksportētas uz Vāciju, ASV, Lielbritāniju, Īriju, Kaļiņingradu, Kanādu, Itāliju un Austrāliju.

Kā ziņots, «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» tuvākajā laikā ieguldīs daudzmiljonu eiro investīcijas jaunas un multifunkcionālas ražotnes būvniecībā Rīgā vai tās pievārtē, uz kuru trīs gadu laikā tiks pārcelta ievērojama daļa zīmola «Laima» produkcijas ražošanas.

Tāpat vēstīts, ka norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery&Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi» un «Taffel».

