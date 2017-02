«SAF Tehnikas» grupas peļņa finanšu gada pirmajā pusgadā sasniedz 825 900 eiro; apgrozījums aug

Latvijas telekomunikāciju aparatūras izstrādātāja un ražotāja «SAF Tehnika» koncerns finanšu gada pirmajos sešos mēnešos, kas ilga no 2016.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim, strādāja ar 8,155 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,8% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 36,6% un bija 825 884 eiro, liecina biržai «Nasdaq Riga» iesniegtais pārskats.

Tostarp finanšu gada otrajā ceturksnī - no 1.oktobra līdz 31.decembrim - «SAF Tehnikas» grupa strādāja ar 4,335 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir pieaugums par 25,8% salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu gada attiecīgo periodu, bet grupas peļņa pieaugusi par 36%, sasniedzot 424 743 eiro.

Kompānijas finanšu pārskatā teikts, ka finanšu gada pirmajos sešos mēnešos «SAF Tehnikas» grupas ieņēmumi Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstīs pieauga par 11,5% un sasniedza 4,065 miljonus eiro, veidojot 50% no kopējā apgrozījuma, savukārt grupas ieņēmumi Eiropas un NVS valstīs palielinājās par 40,3%, sasniedzot 3,255 miljonus eiro jeb 40% no kopējā apgrozījuma. Vienlaikus «SAF Tehnikas» grupas ieņēmumi Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs samazinājās par 17,9% un bija 834 743 eiro apmērā, kas ir 10% no kopējā apgrozījuma.

Tāpat kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā sacīts, ka tostarp otrajā ceturksnī 51% no «SAF Tehnikas» grupas apgrozījuma veidoja pārdošana Eiropas un NVS valstu reģionā, kopumā sasniedzot 2,2 miljonus eiro, kas ir par 1,3 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā ceturksnī. Apgrozījuma pieaugums šajā reģionā ir saistīts ar specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi.

Savukārt Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā «SAF Tehnikas» grupas apgrozījums otrajā ceturksnī samazinājās 2,5 reizes salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu gada otro ceturksni un bija 1,4 miljonu eiro apmērā, veidojot 33% no kopējā apgrozījuma, bet Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā grupas ieņēmumi pieauga par 0,35 miljoniem eiro, sasniedzot 16% no kopējā apgrozījuma.

Iepriekšējā finanšu gada pirmajos sešos mēnešos «SAF Tehnikas» koncerns strādāja ar 6,982 miljonu eiro apgrozījumu un guva 604 732 eiro peļņu, savukārt iepriekšējā finanšu gada otrajā ceturksnī «SAF Tehnikas» koncerna apgrozījums bija 3,445 miljoni eiro, bet peļņa - 312 355 eiro.

«SAF Tehnikas» grupā ietilpst Latvijas «SAF Tehnika», kā arī ASV kompānijas «SAF North America LLC» un «SAF Services LLC». «SAF tehnikas» akcijas kotē biržas «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā.