Privātā kapitāla fondi investē € 214 miljonus «Food Union» darbības paplašināšanai Ķīnā

Piena produktu un saldējuma ražošanas uzņēmumu grupa «Food Union» saņēmusi investīcijas 214 miljonu eiro apmērā darbības paplašināšanai Ķīnā.

Investīcijas uzņēmumā ieguldījis jauns investors - Āzijas privātā kapitāla firma «PAG», kā arī jau esošais investors, privātā kapitāla investīciju grupa «Meridian Capital».

Kā informēja uzņēmumā, «PAG» investēs 161,6 miljonus eiro (170 miljonus ASV dolāru), bet «Meridian Capital» - 52,4 miljonus eiro (55 miljonus ASV dolāru).

Plānots, ka «PAG» un «Meridian Capital» investīcijas atbalstīs «Food Union» paplašināšanos Ķīnā, kur kompānija drīzumā pabeigus divu modernu pārstrādes rūpnīcu būvniecību. Papildus sniegtajām investīcijām «PAG» nodrošinās «Food Union» specifiskas zināšanas par valsti, kā arī dalīsies ar būtisku darba pieredzi Ķīnas tirgū vadības komandas atbalstam.

Kā norādīja «Food Union» grupas līdzīpašnieks Andrejs Beshmeļņickis, investīcijas ir atbalsts kompānijas stratēģijai, lai Ķīnā izveidotu spēcīgu piena produktu ražošanas uzņēmumu.

«Aizvadītais gads «Food Union» grupai bijis ļoti veiksmīgs. Uzņēmums Eiropā nostiprinājis pozīcijas vietējos tirgos un esam iegādājušies divas saldējuma ražotnes Norvēģijā un Rumānijā. Ķīnā sākām divu modernu piena pārstrādes rūpnīcu celtniecību, kuru ražotos augstas klases piena produktus Ķīnas patērētāji varēs iegādāties jau 2018.gada sākumā,» sacīja Beshmeļņickis.

Tikmēr «PAG» priekšsēdētājs un vadītājs Veijians Šans norādījis, ka arvien pārtikušāko un vērīgāko ķīniešu patērētāju vidū ir liels pieprasījums pēc tādiem kvalitatīviem proteīna produktiem, kādi ir «Food Union» ražotie. «»Food Union» grupai ar savām tehnoloģijām, tehnoloģisko kompetenci un ražošanas iespējām ir unikāls stāvoklis, lai Ķīnas tirgū piedāvātu pieprasītus produktus,» norādīja investoru pārstāvis.

Arī «Meridian Capital» pārstāvis Askars Alšinbajevs informēja, ka koncerna ienākšana Ķīnā, kas ir viens no lielākajiem un ātrāk augošajiem patērētāju tirgiem pasaulē, ir nozīmīgs solis «Food Union» uzņēmumu grupai. «Esam pārliecināti, ka, sadarbojoties ar «PAG» varēsim īstenot savu stratēģiju - ražot Eiropas kvalitātes piena produktus, kurus prasīgie ķīniešu patērētāji baudīs un tiem uzticēsies,» norādīja Alšinbajevs.

Eiropā «Food Union» grupa turpinās darbu pie augstas pievienotās vērtības produktu izstrādes un ražošanas piena un saldējuma segmentā, tirgus pozīciju stiprināšanas Baltijā, Ziemeļvalstīs, Centrālajā un Austrumeiropā, NVS valstīs, kā arī pie eksporta iespēju paplašināšanas Tuvajos Austrumos un Ķīnā.

«PAG» ir viena no Āzijas lielākajām alternatīvo ieguldījumu firmām, kuras pārvaldāmais kapitāls pārsniedz 15,4 miljardus eiro. Firma pārvalda plašu fondu klāstu privātā kapitāla un nekustamo īpašumu stratēģijās. Firmā strādā vairāk nekā 380 darbinieku deviņās Āzijas reģiona valstīs. «PAG» kopš tās izveides 2002.gadā ir investējusi vairāk nekā 28,3 miljardus eiro Āzijas tirgos. Starp tās investoriem ir Ziemeļamerikas un Eiropas lielākie pensiju fondi, kā arī suverēnie investīciju fondi Āzijā un Vidējos Austrumos.

Kaimanu salās reģistrētais fonds «Meridian Capital» ir starptautiska privātā kapitāla investīciju grupa, kas investē pārtikas un dzērienu, transporta, nekustamā īpašuma un dabas resursu sektoros. «Meridian Capital» finansēja «Unimilk» izveidi, kļūstot par Krievijas otro lielāko piena pārstrādes uzņēmumu. Vēlāk uzņēmums apvienojās ar «Danone» svaigo piena produktu nodaļu Krievijā, tādējādi kļūstot par nozīmīgāko piena pārstrādes uzņēmumu NVS reģionā. Pašlaik «Meridian Capital» atbalsta «Food Union» paplašināšanos Baltijas valstīs, kā arī NVS valstīs.

"Food Union" grupā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens", AS "Rīgas piensaimnieks, kā arī saldējuma ražotāji "Premia" Igaunijā, "Premier Is" Dānijā, "Isbjørn Is" Norvēģijā un "Alpin57Lux" Rumānijā. "Food Union" grupas apgrozījums 2016.gadā pārsniedza 105 miljonus eiro. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.

