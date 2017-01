Iedzīvotāji ziemas sporta inventāru šogad pērk mazāk nekā pērn

Latvijas iedzīvotāji šogad ziemas sporta preču inventāru pērk mazāk nekā pērn, kas daļēji skaidrojams ar īstu ziemai raksturīgu laikapstākļu trūkumu, atzina aptaujātie sporta preču tirgotāji.

Atpūtas un sporta preču tirgotāja un velosipēdu servisa nodrošinātāja «Burusports» mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Kurpniece aģentūrai LETA pastāstīja, ka Latvijas iedzīvotāji ziemas sporta inventāru šoziem, salīdzinot ar iepriekšējo ziemu, pērk mazāk, kā arī pārdomātāk, meklējot sev vajadzīgo par cenu ar lielāko atlaidi.

Pēc viņas teiktā, liela pircēju grupa zina un gaida, kad tirgotāji precei sāk piemērot atlaides, un to izmanto. Daļa atlaides negaida. «Skaitliski mazs, bet būtisks ir to klientu skaits, kuri zina, kas viņiem ir nepieciešams un jau sezonas sākumā iegādājas tās lietas, ko ir vēlējušies. Tie ir ziemas sportu cienītāji, kas jau pirms Ziemassvētkiem dodas slēpot ārpus Latvijas,» sacīja Kurpniece.

Viņa arī atzina, ka nepatstāvīgie laikapstākļi, vēlā ziemas iestāšanās Alpos, kā arī pircēju sporta inventāra iegādes aktivitātes samazināšanās, ziemas sporta preču tirgotājus ir ievilkusi cenu karā - atlaides ziemas precēm tirgotāji piedāvā jau sākot no brīža, kad tiek atvestas jauno sezonu kolekcijas. Līdzīga situācija ir novērojama dažās Centrāleiropas valstīs, Austrijā un Vācijā.

«»Burusports» par šādu situāciju nav iepriecināts, jo tas nozīmē, ka industrijas pārstāvji negūst pietiekamu peļņu, no kuras nākotnē to ieguldīt ziemas sportu popularizēšanā, kā sacensību atbalstā, sportistu sponsorēšanā, atbalstā sporta veidu federācijām un cita veida aktivitātēs, kas līdz šim ir bijis nozīmīgs dzinējspēks sporta popularizēšanai plašākā sabiedrībai un to iesaistē tajā,» atzina Vorkule.

Sporta preču zīmola «Rossignol» menedžeris un veikalu tīkla «Fans» eksperts Dzintars Melvers aģentūrai LETA sacīja, ka distanču slēpes šoziem Latvijas iedzīvotāji pērk mazliet aktīvāk nekā iepriekšējos gadus, bet apģērbu un kalnu slēpēs iegādājas mazāk. Turpretī zābakus, kas nepieciešami kalnu slēpošanai, pērk apmēram tikpat, cik pērn.

Pēc viņa teiktā, sporta inventāra tirdzniecību ļoti būtiski ietekmē laika apstākļi. «Brīdī, kad ir sniegs, sevišķi, pilsētā, distanču slēpošana norit ļoti aktīvi. Tieši to pašu var attiecināt uz trasēm. Lai arī tās patlaban ir gatavas, var braukt slēpot, cilvēki to nedara. Brauc tikai aktīvie sportisti,» teica Melvers. Tāpat ziemas sporta inventāra tirdzniecību negatīvi ietekmē arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības «airBaltic» reģistrētās bagāžas vienības ierobežotais svars, kas ir 20 kilogrami, kamdēļ daudzi, braucot uz slēpošanas kūrortiem, slēpes izvēlas īrēt.

Viņš piebilda, ka daļa cilvēku gaida atlaides, lai iegādātos ziemas sporta inventāru. Savukārt daļa tās labprāt pērk agrāk, kad ir pieejams plašāks produkcijas klāsts un izmēri. «Distanču slēpju iegādi atlaides īpaši neietekmē, svarīgi ir laika apstākļi, tās var nocenot, cik grib, tāpat nepirks šādos laika apstākļos. Atlaides vairāk ietekmē profesionālā inventāra iegādi,» pauda Melvers.

Sporta preču zīmola «4F» pārstāve Latvijā Marija Vorkule aģentūrai LETA sacīja, ka Latvijas iedzīvotāji nav ļoti aktīvi ziemas inventāra pircēji, kas saistīts ar laika apstākļiem pēdējos gados, kas nav sevišķi raksturīgi ziemai. Vienlaikus viņa pastāstīja, ka šogad janvārī pieauga pieprasījums pēc sporta apģērba, jo daudzi cenšas sākt trenēties sporta klubos, sākot jauno gadu.

Viņa arī pastāstīja, ka atlaidēm ziemas sporta inventāra iegādē nav izšķiroša loma. «Parasti cilvēki pērk inventāru pirms atvaļinājuma kādā no slēpošanas kūrortiem, tāpēc viņi veic pirkumu tad, kad viņiem inventārs ir nepieciešams nevis tad, kad ir atlaides,» sacīja Vorkule, piebilstot, ka allaž būs arī tādi pircēji, kuri gaidīs atlaides, tomēr attiecībā uz sporta inventāra iegādi tādu nav daudz.

Jau vēstīts, ka, atbilstoši pašreizējai prognozei, nākamnedēļ gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies un biežāk noslīdēs dažus grādus zem nulles, reizēm gaidāmi nelieli nokrišņi, dominēs dienvidu vējš.