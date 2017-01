Banka «Citadele» jaunajiem klientiem uzņēmējiem dāvinās 100 eiro nodokļu samaksai

Banka «Citadele» ikvienam jaunajam klientam, kurš atvērs uzņēmuma norēķinu kontu bankā un sešus mēnešus no tā maksās nodokļus, dāvinās 100 eiro nodokļu samaksai, pavēstīja bankā.

«Vēlamies, lai Latvijā ēnu ekonomika samazinātos, tāpēc šis ir kā pateicības žests tiem, kas maksā nodokļus,» sacīja bankas «Citadele» valdes locekle Santa Purgaile, atzīmējot, ka atbilstoši «CitadeleIndex» pētījuma datiem uzņēmējiem nodokļu likmju jautājums ir sakarsis, un valdībai tas būtu saprātīgi jārisina, veidojot dialogu ar uzņēmējiem.

Bankā norādīja, ka atbilstoši pētījuma datiem uzņēmējiem pašreizējā situācijā Latvijā visvairāk neapmierina nodokļu likmes - raugoties no sava uzņēmuma pozīcijām, 85% respondentu atzinuši, ka viņus neapmierina pašreizējās nodokļu likmes, kamēr ar tām ir apmierināti 11% uzņēmēju. Prognozējot tuvāko gadu, vairāk nekā puse jeb 54% uzņēmēju sagaida, ka situācija ar nodokļu likmēm pasliktināsies.

Reklāma

Tāpat pētījums atklāj, ka situāciju ar nodokļu administrēšanu un samaksas kārtību valstī uzņēmēji uzskata par krietni labāku nekā pašas nodokļu likmes. Ar nodokļu administrēšanu Latvijā ir apmierināti 47% uzņēmēju, bet nav apmierināti - 48%. Šajā jautājumā 70% uzņēmēju atzina, ka tuvākā gada laikā negaida pārmaiņas nodokļu administrēšanas jomā.

Bankā arī norādīja, lai gan nodokļu slogs uzņēmējiem ir liels, ēnu ekonomikai ir tendence samazināties. Vēl vasarā 12% uzņēmēju uzskatīja, ka viņu nozarē ēnu ekonomika nepastāv vispār, savukārt 2016.gada nogalē par to bija pārliecināti 17%. Savukārt samazinājies to uzņēmēju skaits, kas uzskata, ka ēnu ekonomika viņu nozarē ir liela - no 25% vasarā līdz 22% pagājušā gada nogalē.

«CitadeleIndex» ir pētījums, kuru banka «Citadele» Latvijā veic kopš 2004.gada. Katru ceturksni tiek aptaujāti 750 uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji. Uzņēmēju aptauju un datu apkopojumu nodrošina SKDS.

Jau vēstīts, ka 2015.gada 20.aprīlī Privatizācijas aģentūra pabeidza valstij piederošo bankas «Citadele» akciju pārdošanas darījumu, Latvijas valdības apstiprinātā investora «Ripplewood» meitaskompānijai «RACitadeleHoldings LLC» un 12 starptautisku investoru grupai kļūstot par bankas akcionāru ar 75% plus vienu akciju. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka īpašumā saglabājusi 25% bankas akciju.

Pēc aktīvu apmēra banka «Citadele» septembra beigās bija sestā lielākā banka Latvijā.