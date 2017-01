Aptiekās audzis pieprasījums pēc pretsaaukstēšanās līdzekļiem

Janvāra pirmajās divās nedēļās šogad aptiekās novērots pieprasījuma pieaugums pēc pretsaaukstēšanās līdzekļiem, norādīja tīklu «Apotheka» un «Mēness aptieku» pārstāvji.

Tīklā «Apotheka» pieaugums, salīdzinot ar pirmajām divām nedēļām janvārī pērn, bijis par 14%, informēja «Apotheka» pārstāve Ērika Kirsone-Kriviņa, bet «Mēness aptieku» tīklā pieprasījuma pieaugums bijis 7%, atzīmēja «Mēness aptieku» īpašnieku pārstāvis Dins Šmits.

Iedzīvotāji aptiekās iegādājušies zāles pret kakla sāpēm. Kopumā pieprasījums pēc šīs kategorijas preparātiem palielinājies gandrīz par ceturtdaļu jeb 22%. Gandrīz tikpat pieprasīti tagad ir arī dažādi klepu remdējoši līdzekļi, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, šī gada sākumā tiek pirkti par 18% vairāk, sacīja «Apotheka» pārstāve.

Par 7% ir audzis arī aptieku apmeklētāju pieprasījums pēc pretiesnu līdzekļiem, bet par 9% ir palielinājies arī pieprasījums pēc imunitāti stiprinošiem produktiem, liecina tīkla «Apotheka» dati.

Kā ziņots, aptieku tīkla «Apotheka» pārvaldītāja SIA «A Aptiekas» apgrozījums 2015.gadā bija 34,085 miljoni eiro, kas ir par 13,6% vairāk nekā 2014.gadā, kad uzņēmuma apgrozījums bija 30,007 miljoni eiro. Savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās 6,4 reizes - no 708 766 eiro 2014.gadā līdz 110 479 eiro 2015.gadā.

Uzņēmums «A Aptiekas» dibināts 2005.gada 25.janvārī, un tā pamatkapitāls ir 284 704 eiro. Uzņēmums «A Aptiekas» pieder SIA «Magnum Medical», kas savukārt pieder Igaunijas kompānijai «Magnum».

«Mēness aptieku» tīkla pārvaldītājs AS «Sentor Farm aptiekas» 2015.gadā strādāja ar 103,2 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19% vairāk nekā 2014.gadā, kad apgrozījums bija 87,3 miljoni eiro. Uzņēmums 2015.gadā nopelnīja 2,81 miljonu eiro, kas ir par 12% mazāk nekā 2014.gadā, kad peļņa bija 3,21 miljons eiro.

«Sentor Farm aptiekas» iekļautas vietējā holdingā AS «Repharm», kam pieder arī lielākā Latvijas zāļu vairumtirgotāja AS «Recipe Plus» un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS «Rīgas farmaceitiskā fabrika». Holdingam pieder arī AS «Poliklīnika», kura ir AS «Veselības centru apvienība» īpašniece.