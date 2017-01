«Laima» vairs nesmaržos Miera ielā; par vairākiem miljoniem cels jauni fabriku

Norvēģu kompānija «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» tuvākajā laikā ieguldīs daudzmiljonu eiro investīcijas jaunas un multifunkcionālas ražotnes būvniecībā Latvijā, uz kuru trīs gadu laikā tiks pārcelta ievērojama daļa zīmola «Laima» produkcijas ražošanas, informēja uzņēmumā.

Gaidāmo pārmaiņu ietekmē uzņēmums neplāno darbinieku skaita samazinājumu 2017.gadā, tomēr izmaiņas varētu būt turpmākajos divos gados.

Saistībā ar jaunās fabrikas būvniecību patlaban tiek pētītas divas iespējas - ražotni būvēt pašreizējās «Staburadze» ražotnes teritorijā Rīgā, Artilērijas ielā, vai arī - kaut kur Rīgas tuvumā. Galīgo lēmumu plānots pieņemt 2017.gada laikā, bet jaunās ražotnes būvniecību plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Reklāma

"Pašreizējā "Laima" ražotne Miera ielā ir strukturāli un tehnoloģiski novecojusi un līdz ar to nav piemērota mūsdienīgiem ražošanas procesiem. Tā ir labirints ar neskaitāmām ēkām, stāviem un paplašinājumiem, kas celti dažādos gadu desmitos.

"Laimas" biroja ēka Miera ielā saglabāsies kā "Laima" galvenā mītne, kurā uzturēsies uzņēmuma vadība, produktu attīstības, mārketinga, pārdošanas un administratīvā komanda, kā arī "Laimas šokolādes muzejs,"

norādīja "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" valdes priekšsēdētājs Eriks Smits-Hansens.

Viņš arī atzīmēja, ka gaidāmo pārmaiņu ietekmē uzņēmums neplāno darbinieku skaita samazinājumu 2017.gadā, tomēr izmaiņas varētu būt turpmākajos divos gados.

«Šo pārmaiņu ietekmē uzņēmums neplāno darbinieku skaita samazinājumu 2017.gadā.

Savukārt 2018.gadā un 2019. gadā tiks veiktas atsevišķas izmaiņas, kas ietekmēs mazāk nekā 10% no uzņēmuma darbiniekiem.

Tomēr jebkādu darbinieku sastāva izmaiņu gadījumā «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» politika ir piedāvāt darbu vakantajās pozīcijās citās uzņēmuma ražotnēs vai sniegt palīdzību, meklējot jaunas darba iespējas,» sacīja uzņēmuma vadītājs.

Tāpat viņš akcentēja, ka jaunā ražotne nodrošinās jaunas iespējas šokolādes un citu saldumu segmentā, tajā skaitā iespēju ražot produktus citiem «Orkla» uzņēmumiem. Uz šo ražotni pakāpeniski, trīs gadu laikā, tiks pārcelta ievērojama daļa «Laima» produkcijas ražošanas, kamēr noteikta daļa ražošanas tiks pārvietota arī uz citiem «Orkla» māsas uzņēmumiem reģionā.

«Stratēģijas mērķis ir stiprināt «Laimas» un citu «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» zīmolu pozīcijas sīvajā konkurencē vietējā un starptautiskajā tirgū. Mēs

ieguldīsim vairākus miljonus eiro, lai uzceltu jaunu, mūsdienīgu ražotni, kas ir piemērota moderniem un efektīviem mūsu zīmolu ražošanas procesiem.

Šis ieguldījums papildinās koncerna investīcijas, kas pēdējo divu gadu laikā sasniegušas vairāk nekā 10 miljonus eiro, padarot šo par vienu no lielākajiem ieguldījumiem pārtikas ražošanas nozarē Latvijā,» norādīja Smits-Hansens.

Jau vēstīts, ka norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery&Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi» un «Taffel».