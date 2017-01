5 ieteikumi sava sapņu ceļojuma plānošanā!

Vai jau zini, kurp vēlies aizceļot 2017. gadā? Veiksmīga ceļojuma atslēga ir ne tikai sen kārots galamērķis un lieliska kompānija, bet arī gudra plānošana. Lai tuvo un tālo zemju iekarošana noritētu bez aizķeršanās un neiztukšotu maciņu līdz pēdējam centam, noderēs šie IIZI sagatavotie ieteikumi ērtam un drošam braucienam. Turklāt noslēgumā mums Tev ir arī pārsteigums - Ceļojumu apdrošināšanas kalkulators, kas ļaus aprēķināt Tev izdevīgāko polisi bezrūpīgas atpūtas baudīšanai!

1. Salīdzini uz nepārmaksā

Ne vienmēr ļoti laicīga lidojumu biļešu rezervēšana ir lētākais variants. Aviokompānijas var izziņot biļetes par zemākām cenām jebkurā brīdī pirms lidojuma, un nereti tā arī dara. Meklējot ērtākos un izdevīgākos piedāvājumus, salīdzini cenas ne tikai izraudzīto aviokompāniju mājas lapās, bet arī aviobiļešu meklēšanas servisos (Skyscanner.com, Momondo.com, Kayak.co.uk). Pirms biļešu iegādes paseko līdzi cenu izmaiņām noteiktā laika periodā un pat dažādās diennakts stundās - salīdzini un nākamajā dienā pērc izdevīgākajā laikā!

Tāpat der apsvērt lidojumu iespējas no tuvumā esošajām lidostām. Piemēram, tā vietā, lai ceļotu no Rīgas, dažkārt daudz izdevīgāki piedāvājumi var parādīties no netālu esošās Kauņas vai Viļņas.

2. Naktsmītņu alternatīvas

Smalka viesnīca vai vienkāršs hostelis nav vienīgās opcijas nakšņošanai. Viesnīcām alternatīvais naktsmītņu serviss AirBnB piedāvā Tev pašam tikt pie sava dzīvokļa vai atsevišķas istabas par draudzīgām cenām. Vēl izdevīgāks variants, kas vienlaikus sniegs Tev spilgtākus iespaidus par vietējo kultūru un sadzīvi, ir Couchsurfing.com serviss. Tas apvieno ceļotājus visā pasaulē, kuri ļauj apmesties savā brīvajā istabā vai uz dīvāna bez maksas. Turklāt šādi Tu varēsi iepazīties ar vietējiem cilvēkiem un saņemt uzticamus ieteikumus, kurp doties un ko apskatīt.

3. Līdzi nekā lieka

Pārmērīgi liela līdzpaņemtā bagāža var ne tikai sagādāt papildu izmaksas lidostā, bet arī nogurdināt dažādos pārbraucienos un kavēt došanos spontānos piedzīvojumos, tādēļ ceļojot līdzi ņem tikai pašu būtiskāko. Ja jau pašā sākumā šaubies, vai kādu lietu vajadzētu likt somā, tad, visticamāk, tai jāpaliek mājās! Turklāt paturi prātā, ka dažādas ikdienas lietošanas preces un papildu apģērba gabalus vairumā galamērķu Tu varēsi iegādāties uz vietas, ja radīsies tāda nepieciešamība.

Foto: Publicitātes foto

4. Svarīgās rezerves kopijas

Nodrošinies pret neparedzētām situācijām! Sen loloto sapņu ceļojumu var satricināt pazudusi bagāža, nozagts maks vai tirkīzzilā jūrā ieniris telefons kopā ar elektroniskajām biļetēm. Sagatavo kopijas pasei, vīzām, apdrošināšanas polisēm un lidojumu biļetēm katram gadījumam. Vērts atsevišķi pierakstīt arī svarīgākos telefona numurus, ja nu atgadās ķibele ar telefonu. Tālredzīgi ir noglabāt arī papildu skaidru naudu - atsevišķi no pārējās naudas un bankas kartēm.

5. Drošība pirmajā vietā

Neviens nevēlas ceļojuma laikā saslimt, nokavēt lidmašīnu vai tikt apzagts, tomēr tā var gadīties. Lai nebūtu jāuztraucas par lieliem medicīnas izdevumiem vai materiālajiem zaudējumiem, pret dažādām nepatīkamām situācijām vari nodrošināties ar piemērotu ceļojuma apdrošināšanu.

Apdrošināties iespējams pret visdažādākajiem riskiem, tostarp:

lidojuma aizkavēšanās un nokavēts tranzīta lidojums, reisa atcelšana;

bojāta vai nozaudēta bagāža;

zādzības;

medicīniskie izdevumi, kas radušies saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā.

Izvēlies izdevīgāko un baudi drošu atpūtu!

Pirms apdrošināšanas polises iegādes pārliecinies, vai tā sedz aktuālos riskus, ar kādiem Tu sastapsies visa ceļojuma garumā, piemēram - aktīvā atpūta, nodarbošanās ar ziemas sporta veidiem vai lidojumi ar pārsēšanos.

Sev un ģimenei piemērotāko apdrošināšanu starp daudzajiem pakalpojumu sniedzējiem Tev palīdzēs izvēlēties IIZI ceļojumu apdrošināšanas kalkulators. Tajā vari ērti ievadīt savu galamērķi, atzīmēt riskus un aplūkot piedāvājumus, izvēloties sev atbilstošāko un izdevīgāko.

Lai izdevies un drošs ceļojums!

Foto: Publicitātes foto