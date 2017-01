«McDonald's» šogad ieviesīs pašapkalpošanās iespējas vēl piecos restorānos Latvijā

Ātrās ēdināšanas ķēde «McDonald's» šogad plāno ieviest pašapkalpošanās tehnoloģiju vēl piecos restorānos Latvijā, informēja «McDonald’s» pārstāvji.

Pirmie restorāni, kuros šogad klientiem plānots nodrošināt iespēju pasūtīt maltīti, izmantojot pašapkalpošanās tehnoloģiju, būs restorāni Purvciemā, G.Astras ielā 17 un Pļavniekos, Lubānas ielā 76b. Šajos restorānos rekonstrukcija, atbilstoši jaunajam konceptam, plānota šogad janvārī. Līdz 2017.gada beigām 11 no 12 «McDonald's» restorāniem Latvijā būs pielāgoti jaunajam konceptam.

«McDonald's» restorāns G.Astras ielā 17 pēc atjaunošanas apmeklētājiem ir atvērts šodien. Savukārt «McDonald's» restorāns Lubānas ielā 76b no 22. līdz 25. janvārim rekonstrukcijas dēļ tiks slēgts, un darbību atsāks 26.janvārī plkst. 10.

«McDonald's» ģeneraldirektors Baltijas valstīs Vladimirs Jaņevskis norādīja, ka viena no «McDonald's» ilgtermiņa prioritātēm ir nodrošināt klientiem plašāku pieredzi, uzlabojot to ar digitālajām tehnoloģijām. «Savu pirmo jaunā koncepta restorānu atvērām Latvijā pirms gada, un mūsu klienti jau paspējuši to atzinīgi novērtēt. Šobrīd restorānos, kuros jau ir ieviesta jaunā digitalizētā pasūtījumu veikšanas sistēma, katrs piektais pasūtījums tiek veikts pašapkalpošanās kioskos,» sacīja Jaņevskis.

Jaunā koncepta ietvaros «McDonald's» restorānos atsevišķi nodalītas maltīšu pasūtīšanas un saņemšanas vietas, kā arī veiktas izmaiņas restorāna virtuvē. Ieviesti pašapkalpošanās viedkioski, kas ļauj apmeklētājiem pašiem pasūtīt un norēķināties par maltīti.

Kā ziņots, «McDonald’s» ir ātrās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ar vairāk nekā 36 000 ēstuvju 100 valstīs. Vairāk nekā 80% «McDonald’s» ēstuvju pārvalda franšīzes vai uzņēmumi, kuri ieguvuši «McDonald’s» attīstības licenci.

«McDonald’s» darbību Latvijā sāka 1994.gadā, atverot ēstuvi Vecrīgā. «McDonald's» Latvijā patlaban ir 12 restorāni, kurus vidēji gadā apmeklē 10 miljoni klientu. «McDonald's» Latvijā nodrošina darba vietas 650 darbiniekiem.

SIA «Premier Restaurants Latvia» pilnībā pieder Nīderlandē reģistrētajai kompānijai «Premier Capital B.V.». Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 237 289 eiro.

