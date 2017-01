«Ergo»: Šogad Latvijā apdrošināšanas tirgus varētu augt par 5-10%

Šogad Latvijā apdrošināšanas tirgus varētu augt par 5-10%, prognozēja apdrošināšanas kompānijas «Ergo» valdes locekle Baltijas valstīs Ingrīda Ķirse.

«Kopumā tirgus izaugsme 2017.gadā sagaidāma 5-10% robežās. Tāpat paredzams, ka turpināsies tirgus konsolidācija, kas novērojama jau pāris pēdējos gadus,» sacīja Ķirse.

Pēc viņas teiktā, lielākie izaicinājumi apdrošināšanas sabiedrībām 2017.gadā būs saistīti ar efektīvas darbības nodrošināšanu, kā arī ar faktu, ka nozarei arvien vairāk jāpielāgo savi pakalpojumi, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību.

Tāpat Ķirse norādīja, ka apdrošināšanas tirgus Latvijā pēdējos gados ir audzis, un 2016.gads nebija izņēmums. Taču izaugsme nes ne tikai iespējas, bet arī izaicinājumus. «Aizvadītais gads ir bijis zīmīgs ar vairākiem notikumiem, kas ietekmējuši gan apdrošinātājus, gan sabiedrību kopumā. Mainās iedzīvotāju izpratne, attieksme un prasības, tajā skaitā attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumiem. Ir skaidrs, ka arī apdrošinātājiem ir jāturpina attīstīt un uzlabot klientu apkalpošana, tās ātrums un efektivitāte,» pauda Ķirse.

Viņa atzīmēja - kā jau tika prognozēts, 2016.gadā visstraujāk auga veselības apdrošināšanas segments. «Stabili augsts pieprasījums šajā segmentā saglabājas tāpēc, ka arvien vairāk darba dēvēju iegādājas saviem darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, domājot par to motivācijas un lojalitātes celšanu. Interese ir noturīga gan no valsts iestāžu, gan privātuzņēmēju puses. Būtiskākās tendences šajā jomā: klienti izvēlas plašākus polises segumus, piemēram, papildinot ar zobārstniecību vai medikamentu apmaksu, un arvien biežāk vēlas ietvert savās veselības apdrošināšanas polisēs individuāli pielāgotus risinājumus. Šīs tendences galvenokārt veicina esošā smagā situācija valsts veselības aprūpes sistēmā,» sacīja Ķirse.

Viņa prognozēja, ka izaugsme veselības apdrošināšanā arī 2017.gadā būs stabili augoša, uzrādot pieaugumu par apmēram 10%. «Polišu cenas varētu celties galvenokārt pieaugošo veselības aprūpes pakalpojumu cenu dēļ, kas nu jau pārsniegušas pat trekno gadu līmeni,» atzina Ķirse.

Tāpat viņa minēja, ka arī klientiem izmaksāto atlīdzību apmērs risku apdrošināšanā 2016.gadā ir pieaudzis, un tas ir ietekmējis apdrošinātāju darbības rezultātus. Īpaši tas attiecas uz transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas segmentu, kas joprojām ir izaicinājums gan katram apdrošinātājam atsevišķi, gan visai nozarei kopumā. «Tirgū praktiski nav neviena apdrošinātāja, kas rentabli darbojas šajā jomā, un prognozējams, ka šajā apdrošināšanas veidā 2016.gadā kompānijām būs lieli zaudējumi,» teica Ķirse.

Viņa piebilda, ka 2016.gadā OCTA cenas tirgū ir cēlušās vien vidēji par 3-5%, lai gan, ņemot vērā OCTA nozares negatīvo darbības rezultātu, atbilstoši «Ergo» aplēsēm cenas būtu jāpalielina vismaz par ceturto daļu. «Tomēr līdzšinējā pieredze liek prognozēt, ka arī turpmāk cenas augs salīdzinoši kūtri, un gan KASKO, gan OCTA segmentā tās galvenokārt ietekmēs transportlīdzekļu remontdarbu izmaksas. Cenu kāpums OCTA segmentā līdzīgi kā citus gadus varētu būt sagaidāms robežās līdz 5%. Savukārt KASKO segmentā cenas varētu kāpt vien par apmēram 3%. Lielāku cenu pieaugumu ierobežo sīvā konkurence, kas jau ir kļuvusi par apdrošinātāju ikdienu,» pauda «Ergo» pārstāve.

Pēc Ķirses teiktā, kopumā izaugsme transporta apdrošināšanā prognozējama aptuveni 6% apmērā, un to galvenokārt sekmēs pieaugošais reģistrēto un apdrošināto transportlīdzekļu skaits. Jaunums, ar ko nāksies šogad saskarties apdrošinātājiem OCTA jomā, ir iemaksas garantijas fondā.

Tāpat viņa atzīmēja, ka vislēnāk augošais segments joprojām ir īpašumu apdrošināšana, bet tas ir pelnošs un stabils segments, turklāt ar vienu no lielākajiem potenciāliem, tāpēc pievilcīgs apdrošinātājiem. «Šeit arī 2017.gadā arvien vairāk varētu tikt piedāvāti dažādi papildu segumi un nišas produkti, taču polišu cenas mainīsies maz,» teica Ķirse.

«Ergo» pārstāve arī minēja, ka dzīvības apdrošināšana 2016.gada 11 mēnešos auga par 6%. «Izaugsme dzīvības apdrošināšanā liecina, ka cilvēki, domājot par savu nākotni, ir gatavi arvien vairāk līdzekļu novirzīt uzkrājumu veidošanai. Pieprasītākie uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produkti joprojām ir uzkrājumi pensijai un bērnu nākotnei jeb studijām,» teica Ķirse, vienlaikus atzīmējot, ka pieaug ne tikai dzīvības apdrošināšanā parakstīto prēmiju apmērs, bet arī klientiem izmaksāto atlīdzību apmērs.

Ķirse prognozēja, ka 2017.gads radikālas pārmaiņas nenesīs, un dzīvības apdrošināšanas segments turpinās tikpat stabilu izaugsmi 5-7% robežās.

«Paredzams, ka Latvijā kļūs arvien pieprasītāki dažādi jauni pensiju uzkrāšanas veidi. Mūža pensijas apdrošināšana, kas Latvijā tika ieviesta pirms trim gadiem, ir viena no šādām iespējām. Pašlaik Latvijā mūža pensijas apdrošināšanu izmanto apmēram desmitā daļa no tiem pensionāriem, kam to ir iespēja izvēlēties, lai saņemtu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātos līdzekļus. Prognozējams, ka turpmāko 10 gadu laikā mūža pensiju būs iespēja saņemt pat 80 000 personām jeb 17% Latvijas pensionāru, līdz ar to mūža pensija kļūs pieejamāka,» klāstīja Ķirse.

«Ergo» apdrošinātāju grupa Baltijā pārstāv starptautisko apdrošināšanas grupu «Ergo International AG», kuras mītne ir Diseldorfā, Vācijā, un tās lielākais akcionārs ir starptautiskā pārapdrošināšanas sabiedrība «Munich Re».