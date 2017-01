Pievērsīs lielāku uzmanību fiktīviem uzņēmumiem, kuri izkrāpj PVN, iegādājoties dārgus auto

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktīvāk cīnīsies ar fiktīviem uzņēmumiem, kuri izkrāpj pievienotās vērtības nodokli, iegādājoties dārgas automašīnas, vēstīts LNT ziņās.

VID skaidro, ka novēroti uzņēmumi, kas ar viena eiro pamatkapitālu iegādājas ļoti dārgas automašīnas, pēc tam tās pārdod citam komersantam un rada būtiskus zaudējumus budžetā PVN apmērā.

Paredzēts, ka šādos gadījumos, ja ir aizdomas par PVN izkrāpšanu, veiks pārbaudes, tiks vērtēts, vai komersants ir bijis spējīgs iegādāties šādu automašīnu, kā arī to, kādi naudas līdzekļi ir viņa rīcībā.

Tāpat ir iespēja likt šķēršļus PVN izkrāpšanas shēmām, kad automašīnas vairākkārt tiek apzināti ievestas un izvestas no Latvijas. Ievedot Latvijā, netiek samaksāts PVN, bet katru reizi, izvedot to ārā, no valsts tiek pieprasīts, faktiski izkrāpts PVN. Latvijas auto asociācija aplēsusi – PVN karuseļos Latvija zaudē 70 miljonus eiro katru gadu.

«Tur ir daži rekordisti, kas pat 17 reizes ir pārreģistrējuši mašīnas pāri valstu robežām no Latvijas uz ārpusi, turpu atpakaļ, turpu atpakaļ. Tas nozīmē, ka uz vienu mašīnu PVN tiek izkrāpts nevis vienu reizi, bet neskaitāmas reizes. Nauda aiziet konkrētiem grupējumiem. Tas jau ir daudz kriminālāk nekā nenomaksāts PVN,» norāda Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs.

Auto asociācija gan akcentēja, ka jaunās izmaiņas likumā neatrisinās plašās krāpniecības shēmas parastajos auto plačos un auto sludinājumos internetā. Privātpersonām pērkot lietotās mašīnas, to īpašnieki tiek uzrādītas juridiskās personas ārzemēs un tamdēļ netiek nomaksāts PVN.

