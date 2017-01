«Balta»: Šogad augs apdrošinātāju interese gūt peļņu no apdrošināšanas darbības

Šogad Latvijā pieaugs apdrošināšanas sabiedrību interese gūt peļņu no apdrošināšanas darbības, prognozēja apdrošināšanas kompānijas «Balta», kas ietilpst PZU grupā, Finanšu departamenta vadītāja Dārta Keršule.

«Paredzam, ka apdrošināšanas sabiedrību interese gūt peļņu no apdrošināšanas darbības pieaugs. Lai šo mērķi sasniegtu, ir divas iespējas - iegūt izdevumu samazinājumu vai palielināt cenas. Vērtējot šī brīža tendences, prognozējam cenu pieaugumu, kas visvairāk skars šobrīd nerentablos risku veidus - OCTA un KASKO,» teica Keršule.

Tāpat cenu pieaugumu viņa prognozēja segmentos, kuros ir plānota lielāka atlīdzību inflācija, proti, veselības apdrošināšanā un daļēji arī īpašumu apdrošināšanā.

Reklāma -->

Keršule arī minēja, ka apdrošinātāju ienākumus var iedalīt divās daļās - gūtajā peļņā no apdrošināšanas un gūtajā peļņā no investīciju darbībām. Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem Latvijas apdrošināšanas kompānijas kopumā peļņu no apdrošināšanas darbības nav guvušas kopš 2011.gada, bet investīciju ienākumi katru gadu sarūk, izslēdzot vienreizēju darījumu efektu, piemēram, kompāniju pārdošanu.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2014.gada jūnija beigās par «Baltas» vienīgo īpašnieku kļuva Polijas apdrošinātājs «Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.» (PZU). PZU darbību Latvijas tirgū sāka 2013.gada martā, atverot «PZU Lietuva» filiāli.

Saistītie raksti