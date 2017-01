Reklāmas nozarē aizdomas par piensaimnieku € 3,5 miljonu reklāmas kampaņas konkurss

Reklāmas nozarē aizdomas radījis Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) 3,5 miljonu eiro reklāmas kampaņas konkurss, jo tajā ir īsi pieteikšanās termiņi un vienlaikus ļoti augstas prasības, vēsta LTV raidījums «De facto».

Latvijas piensaimnieki ir iecerējuši iekarot tirgus Ķīnā, Irākā, ASV, Apvienotajos Arābu Emirātos, Azerbaidžānā un Izraēlā. Lai to panāktu, LPCS tuvāko trīs gadu laikā informācijas pasākumos plāno ieguldīt gandrīz 3,5 miljonus eiro. 80% no šīs summas nāks no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda.

«Izbaudi, ražots Eiropā!» - ar šādu saukli Eiropas Komisija (EK) 2015.gada nogalē nolēma piešķirt vairāk nekā 100 miljonus eiro Eiropas lauksaimniecības veicināšanai pagājušajā gadā. Ražotāji saņems atbalstu, kuru varēs izmantot, lai atrastu jaunus tirgus un veicinātu patēriņu Eiropas Savienībā un ārpus tās, solīja EK.

Valstu līdzfinansējums tika atcelts, vienlaikus palielinot Eiropas fondu daļu. Kad pagājušā gada februārī EK izsludināja pieteikšanos uz atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām, pieteikties nolēma arī LPCS un guva atbalstu.

Reklāmas nozarē ir bažas par veidu, kādā LPCS meklē kampaņas rīkotāju, piemēram, par īso pieteikšanās termiņu un vairākām prasībām nolikumā.

Lēmumu par atlasītajām programmām EK publicēja pērn 22.novembrī. Iepirkumu par iespaidīgo reklāmas kampaņu Piensaimnieku savienība izsludināja tikai mēnesi vēlāk – īsi pirms Ziemassvētkiem, piedāvājumu iesniegšanai dodot laiku līdz 12.janvārim. Reklāmas nozarē tas izraisīja neizpratni, atzinusi Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa: «Mēs runājam par trīs miljoniem eiro, par sešām valstīm, par trim gadiem. Nu nav nopietni prasīt kaut vai tikai skiču līmenī vai projektu līmenī izstrādāt plānu ar izmaksām, tas praktiski svētku laikā ir pat neiespējami, es teiktu.»

Tas nav vienīgais, kas uztrauca asociācijas biedrus. Elektroniski pieejamā informācija bija visai skopa - uzskaitītas sešas valstis, līguma izpildes termiņš un paredzamā cena, kā arī norādīts, ka būs jāizstrādā komunikācijas stratēģija un jāorganizē informēšanas pasākumi, lai eksporta mērķa valstīs palielinātu ES piena produktu tirgus daļu. «Mēs nevaram uzrakstīt «palielināt«. Nu ļoti jauki, palielināsim, bet par cik palielināsim? Kāds būs efekts? Uzņēmēji vienmēr, kad viņi kaut kur investē savu naudu vai bankas, vai jebkura cita finansētāja līdzekļus, viņi ļoti rūpīgi izrēķina līdz pēdējam centam, kāda viņiem būs atdeve, ko viņi sasniegs. Šeit mēs vispār neko tādu neredzam. Šeit ir vienkārši kaut kāda grābstīšanās. Tas, protams, nerada pārliecību, ka šis plāns ir nopietns,» piebildusi Liepiņa.

LPCS vadītājs Šolks visus pārmetumus noraida: «Mērķis šajā gadījumā ir definēts tikai kā mērķis, bez konkrētas pieejas. Kas attiecas uz projekta pieteikumu, protams, ka mēs savu redzējumu atspoguļojām.» Arī termiņš esot saprātīgs, apgalvo Šolks: «Konkurss tika izsludināts 21.decembrī. Likumdošana nosaka, ka minimums ir nepieciešamas desmit dienas. Saprotot, ka ir liels apjoms, mēs atradām par iespējamu to pagarināt uz 16 darba dienām.»

LPCS skaidro, ka EK par uzraugošo institūciju programmai nozīmējusi Lauku atbalsta dienestu, kas prasījis visus dokumentus iesniegt līdz 19.janvārim.

LPCS biedri ir trīs «Food Union» grupas uzņēmumi. «Food Union» pēdējā gada laikā jau ir uzsākusi atsevišķu piena produktu eksportu uz Ķīnu un Irāku. Grupa ir ieinteresēta arī citās valstīs, kuras iekļautas Piensaimnieku savienības projektā, un esot gatava piedalīties līdzfinansējuma savākšanā, apgalvo tās viceprezidents Normunds Staņēvičs.

Pēc nozares asociāciju intereses LPCS nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 20.janvārim.

