Lidostā «Rīga» pirmo reizi apkalpots gaisa kuģis «Boeing 787 Dreamliner»

Lidostas «Rīga» pārstāvji pastāstīja, ka gaida kuģis tika pakalpots vakar, 6.janvārī. Tā kā lielā sala dēļ nebija iespējams pēc nosēšanās tradicionāli izvest gaisa kuģi caur ūdens strūklu «goda vārtiem», tas tika sagaidīts ar perona inspektoru, ugunsdzēsēju transporta un sniega tīrītāju eskortu un sirēnām, tā simboliski atzīmējot vēsturisko notikumu un sveicot apkalpi un pasažierus Rīgas lidostā. Ar reisu Rīgā ieradās 215 pasažieri.

«Uzbekistan Airways» veic lidojumus no Rīgas kopš 2004.gada un piedāvā pasažieriem tiešos lidojumus uz Taškentu un Ņujorku.

«Boeing 787 Dreamliner» ir degvielas patēriņa ziņā efektīvākais ražotāja «Boeing» gaisa kuģis, un pirmais, kura konstruēšanā galvenokārt izmantoti kompozītmateriāli. Gaisa kuģī ir 244 sēdvietas.

