«Balta»: Risku apdrošināšanas tirgus šogad Latvijā varētu augt par 6%

Risku apdrošināšanas tirgus šogad Latvijā varētu augt par 6%, prognozēja apdrošināšanas kompānijas «Balta», kas ietilpst PZU grupā, Finanšu departamenta vadītāja Dārta Keršule.

«Latvijas apdrošināšanas tirgus pozitīvā iezīme - tas aug straujāk par ekonomiku kopumā, un arī 2017.gadā mēs paredzam apdrošināšanas tirgus izaugsmi virs 6% atzīmes,» teica Keršule.

Tostarp viņa norādīja, ka plānotais pieaugums celtniecībā atstās labvēlīgu ietekmi uz apdrošināšanas nozari kopumā, kā arī 2016.gada dati liecina, ka sabiedrība arvien vairāk sāk novērtēt apdrošināšanas nozīmi un tās sniegto finansiālo stabilitāti.

Reklāma -->

«No otras puses, paredzams, ka pieaugs atlīdzību izmaksu inflācija, kas skars plašu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu, tādējādi vēl vairāk palielinot spiedienu uz apdrošinātāju rentabilitāti,» sacīja Keršule.

Viņa piebilda, ka apdrošinātāju ienākumus var iedalīt divās daļās - gūtajā peļņā no apdrošināšanas un gūtajā peļņā no investīciju darbībām. Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem Latvijas apdrošināšanas kompānijas kopumā peļņu no apdrošināšanas darbības nav guvušas kopš 2011.gada, bet investīciju ienākumi katru gadu sarūk, izslēdzot vienreizēju darījumu efektu, piemēram, kompāniju pārdošanu.

«Iemesls zemai apdrošināšanas rentabilitātei ir sīva konkurence, kā rezultātā apdrošinātāji par savu primāro mērķi izvirza tirgus daļas palielināšanu, nevis rentabilitāti,» atzina Keršule.

Viņa prognozēja, ka 2017.gadā gaidāma straujāka tirgus izaugsme transporta apdrošināšanas veidos, kuri šobrīd tirgū nav rentabli. Izaugsmi ietekmēs gan transportlīdzekļu skaita, gan cenu pieaugums, lai samazinātu zaudējumus un paredzamās atlīdzību inflācijas izaugsmi. Arī veselības apdrošināšanas segments, līdzīgi kā 2016.gadā, varētu augt straujāk nekā tirgus kopumā. Šajā segmentā izaugsme būs saistīta ar klientu skaita palielināšanos un cenu pieaugumu medicīnas pakalpojumu inflācijas dēļ. Pieaugums gaidāms arī mazākajos apdrošināšanas veidos - vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, nelaimes gadījumu apdrošināšanā u.c..

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2014.gada jūnija beigās par «Baltas» vienīgo īpašnieku kļuva Polijas apdrošinātājs «Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.» (PZU). PZU darbību Latvijas tirgū sāka 2013.gada martā, atverot «PZU Lietuva» filiāli.

Saistītie raksti