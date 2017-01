Rīgas viesnīcas: Noslogojums šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā bija lielāks nekā gadu iepriekš

Rīgas viesnīcās šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā bija lielāks noslogojums nekā gadu iepriekš, atzina aptaujātie viesnīcu pārstāvji.

Viesnīcas «Grand Palace Hotel» pārstāve Līva Laiviņa sacīja, ka šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā viesnīcā apkalpoto viesu skaits bija nedaudz lielāks nekā 2015.gadā svētku laikā. Tostarp joprojām lielākā daļa viesu bija no Krievijas, taču viesnīcā apmetās arī klienti no Grieķijas, Austrijas un Francijas.

Tāpat viņa piebilda, ka gan šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, gan arī gadu iepriekš rezervācijas bieži veiktas pēdējā brīdī.

«Viesnīcas Roma» vadītāja Linda Abu Meri sacīja, ka 31.decembrī viesnīcā bija 100% aizpildījums, kas ir labāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tostarp, līdzīgi kā iepriekšējos gados, viesnīcā gada nogalē galvenokārt apmetās viesi no Krievijas, kā arī viesi no Itālijas, Vācijas un Skandināvijas valstīm.

Savukārt «AccorHotel» ķēdei piederošās luksusa viesnīcas «Pullman Riga Old Town», viesnīcas «Mercure Riga Centre» un viesnīcas «Ibis Riga Centre» ģenerālmenedžeris Valdis Vanadziņš sacīja, ka no grupā ietilpstošajām viesnīcām tikai «Mercure Riga Centre» datus var salīdzināt ar 2015.gada Ziemassvētku un Jaunajā gada laiku, jo «Pullman Riga Old Town» un «Ibis Riga Centre» atklātas 2016.gadā.

Tostarp viņš pastāstīja, ka «Mercure Riga Centre» rezultāti šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā bija labāki nekā gadu iepriekš, pateicoties augstākai vidējai numuru pārdošanas cenai.

Vanadziņš arī pastāstīja, ka Ziemassvētku laikā «AccorHotel» ķēdes viesnīcu noslogojums bija apmēram 60%, savukārt Vecgada vakarā visās trijās viesnīcās numuru noslogojums pārsniedza 90%.

Arī «Radisson Blu» viesnīcu mārketinga vadītājs Kaspars Ekša sacīja, ka pagājušā gada nogale «Radisson Blu» viesnīcām noslogojuma ziņā bija ļoti līdzīga 2015.gadam. Ziemassvētku un Jaungada periodā viesu skaits bija aptuveni tāds pats kā iepriekšējā gadā, ar nelielu pieaugumu atsevišķās viesnīcās.

«Ziemassvētku laiks viesnīcām allaž ir klusāks, jo cilvēki šos svētkus vairāk pavada ģimenes lokā un ceļo mazāk. Ar Jauno gadu ir savādāk, un cilvēki bieži vien izvēlas to pavadīt, apmeklējot Jaungada pasākumus kādā citā valstī, tādējādi apmetoties arī viesnīcā,» skaidroja Ekša. Viņš pieļāva, ka nelielo apmeklētāju skaita kāpumu varētu būt sekmējis fakts, ka Jaungada sagaidīšana notika nedēļas nogalē un cilvēkiem nevajadzēja ņemt papildu brīvdienas.

Ekša sacīja, ka Ziemassvētkos un Jaunajā gadā «Radisson Blu» viesnīcās visvairāk apmetās tūristi no tuvajām kaimiņvalstīm - Lietuvas, Igaunijas, kā arī Vācijas un Krievijas. Krievijas tūristu skaits «Radisson Blu» viesnīcās kopumā attiecīgajā periodā bija 2015.gada līmenī, ar pavisam nelielu pieaugumu dažās viesnīcās, kas savukārt izlīdzinājās ar nelielo kritumu citās.

