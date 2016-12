Tūrisma nozares asociācija: Latvijai ir ļoti labs aviosatiksmes pārklājums

Latvijai ir ļoti labs aviosatiksmes pārklājums, intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ATLA) viceprezidente un «Amadeus Latvia» valdes locekle Kitija Tigule.

«Pašlaik mums tiešām vairs nav būtisku tūrisma galamērķu, uz kuriem mēs no Rīgas nevarētu aizlidot. Tik mazai valstij kā Latvija aviosatiksmes pārklājums tiešām ir ļoti labs,» atzīmēja Tigule.

Vienlaikus viņa atzina, ka tūroperatori salīdzinoši ilgi gaidīja reisu no Rīgas uz Madridi, ko Latvijas nacionālā aviokompānija «airBaltic» sāks nodrošināt nākamā gada maijā. Pēc viņas teiktā, reiss no Rīgas uz Madridi paver jaunas iespējas. Turpretī, ja no Rīgas nav tiešo reisu uz Madridi, tad Latvijas tūroperatoriem ir diezgan bezcerīgi sākt piesaistīt šā tirgus tūristus, jo uz Rīgu dosies tikai gadījuma rakstura ceļotāji.

Tigule arī atzīmēja, ka Latvijā ienākošajā tūrismā atpūtas braucienu joprojām ir daudz vairāk nekā darījumu konferenču braucienu. Tieši tādēļ ALTA biedri un citi uzņēmēji izlēma izveidot Latvijas kongresu biroju, kura uzdevums ir mērķtiecīgi strādāt pie konferenču biznesa piesaistes Latvijai. Vienlaikus viņa atzina, ka daudz darba vēl ir priekšā, tostarp piesaistīt starptautiska mēroga pasākumu organizētājus Latvijai.

«Latvijā ir ļoti daudzas nozaru asociācijas, kuras ir lielāku Eiropas vai pat pasaules līmeņa asociāciju dalībnieces. Katrai no šīm organizācijām ir pasākumi, kuri rotē pa Eiropu vai pasauli. Mēs ejam pie šīm asociācijām un sakām, ka mēs varam palīdzēt, ja šādi pasākumi notiks Latvijā,» teica Tigule, piebilstot, ka ir jābūt gatavai šādiem piedāvājumiem, pretējā gadījumā Latvija šāda mēroga pasākumu rīkošanai netiks izvēlēta.

ALTA ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem saskaņā ar likumiem un asociācijas statūtiem izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.