ALTA: Latvijas tūroperatoru un aģentu apkalpotais ceļotāju skaits nedaudz pieaudzis

Latvijas tūrisma operatoru un aģentu apkalpotais ceļotāju skaits šogad ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējā gadā, intervijā teica Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ATLA) viceprezidente un «Amadeus Latvia» valdes locekle Kitija Tigule.

«Ja mēs runājam par tirgu kopumā, tad mēs ceram, ka būsim iepriekšējā gada līmenī ar nelielu plusiņu. Ceļotāju skaits ir pieaudzis,» teica Tigule, piebilstot, ka pieaugums nav mērāms divciparu izteiksmē, taču straujam kāpumam neesot pamata, ņemot vērā kopējo Latvijas attīstību un ekonomiskās aktivitātes šogad, līdz ar to kopējais rezultāts neesot slikts.

Pēc viņas teiktā, tie cilvēki, kuri ir ceļojuši, to turpina darīt un ar nelielu pieaugumu. Tomēr notikumi pasaulē pēdējā gada laikā nav bijuši ceļojumus veicinoši. «Ikviens terora akts vai kāda cita nelaime pasaulē tūrisma tirgu burtiski iesaldē uz pāris dienām. Tādēļ 2016.gads Eiropā bija ļoti izaicinošs,» viņa sacīja.

Viņa norādīja, ka arī ienākošā tūrisma ziņā šogad bijis pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pēc viņas teiktā, šogad ir atgriezušies Krievijas tūristi, kas tūrisma operatoriem bija svarīgi tieši nesezonas laikā. Vienlaikus viņa atzina - tā kā Rīgā nav liela konferenču centra, potenciālus konferenču tūristus uzņēmēji zaudē. Tajā pašā laikā ALTA biedri un citi uzņēmēji ir izveidojuši Latvijas kongresu biroju, kura uzdevums ir mērķtiecīgi strādāt ar konferenču biznesa piesaisti Latvijai.

Pēc viņas teiktā, par spīti Latviju apmeklējošo ceļotāju skaita pieaugumam, daudzi pasaulē joprojām nezina, kur atrodas tāda Latvija. «Mani joprojām pārsteidz tas, ka to nezina pat daudzi mūsu kaimiņi skandināvi. Līdz ar to veicamais darbs joprojām ir liels un vislabāk te var palīdzēt Rīgas vārds, jo to zina daudzi. Te nevajadzētu apvainoties arī Latvijas reģioniem, jo pienesums būs visiem,» teica Tigule, piebilstot, ka galvenie faktori, uz kuriem tūrisma uzņēmējiem ir jāorientējas, lai piesaistītu tūristus, ir drošības aspekts, pieejamība, kā arī cenas un kvalitātes labā attiecība Latvijā.

ALTA ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem saskaņā ar likumiem un asociācijas statūtiem izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.