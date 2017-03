Kādas iespējas nomainīt darba vietu ar mazāku satraukumu?

Jebkurš mūsdienīgs, ekonomiski aktīvs cilvēks var nonākt «karjeras izaugsmes» krustcelēs – brīžiem ir nesapratne par vēlmēm karjeras attīstīšanas jomā. Ir situācijas, kad mainīt esošo darba vietu liedz nedrošība, kā arī bailes palikt bezdarbniekos. Šādas sajūtas rada pārāk zema pārliecība par sevi, vai domas, ka kāds vienmēr būs labāks. Vai ir gadījies sev uzdot jautājumus - vai esmu pietiekami kvalificēts un vai izglītības līmenis ir atbilstošs? Dace Rūķīte-Kariņa, ABLV Bank personāldaļas vadītāja, atbildot uz lasītāju jautājumiem, iesaka nebaidīties un izmantot piedāvātās iespējas – noteikti apmeklē darba intervijas un paaugstini savu kvalifikācijas līmeni, studējot tālākizglītības kursos.

Labdien!

Kopš 18 gadiem dažādos uzņēmumos esmu strādājusi par sekretāri. Vienmēr esmu baidījusies mainīt nodarbošanās sfēru, kā arī iepriekš netiku manījusi atbilstošu piedāvājumu. Pašlaik esmu pazaudējusi līdzšinējo darba vietu, bet iet strādāt par sekretāri vai biroja administratori man jau ir kauns. No otras puses kā sekretāre ar pieredzi es varu cerēt uz diezgan labu algu, savukārt citā pozīcijā man būs nepieciešams visu sākt no jauna, kā arī alga var būt mazāka. Lūdzu, iesakiet, kā man pārvarēt savu nedrošību un nomainīt profesiju?

Gudrīte

Labdien!

Gudrīt, no Jūsu jautājuma es īsti nesaprotu, kāpēc vēlaties mainīt nodarbošanos. Bet, ja tāds ir Jūsu lēmums, tad Jums pašai vajadzētu saprast, kas ir tā sfēra, nodarbe, kas Jūs saista un interesē. Protams, piesakot sevi konkursā uz amatu, kādā iepriekš neesat strādājusi, jāsāk būs no pašiem pamatiem, arī atalgojums būs attiecīgi zems. Padomājiet par šo jautājumu, jo darba intervijā Jums noteikti pavaicās, kāpēc vēlaties mainīt nodarbi. Ja Jums pašai būs skaidri izprasta motivācija, tad nedrošība izzudīs un Jūs pārliecinoši spēsiet sevi pieteikt jaunā amatā. Uztveriet to kā izaicinājumu!

Ja tomēr izlemsiet turpināt savu karjeru sekretāres amatā, tad droši piedāvājiet savas zināšanas un prasmes darba tirgū! Man nav saprotams, kāpēc ir jākaunas par darbu, ko cilvēks prot labi padarīt! Pieredzējis sekretārs/biroja administrators vienmēr ir pieprasīts.

Sveiki!

Man ir kvalitatīva izglītība, bet pēc universitātes es uzreiz aizbraucu kopā ar vīru uz citu valsti. Jaunajā dzīves vietā mana profesija nebija pieprasīta, līdz ar to strādāju pakalpojumu sfērā vai biju mājās ar bērnu. Tagad esmu šķīrusies no vīra un esmu atgriezusies dzimtenē. Pastrādāju par viesnīcas administratori, bet tagad cenšos atrast citu darbu, taču man ir sajūta, ka neko citu nemāku. Pēc profesijas esmu elektronikas inženiere, tomēr tikai diploms bez pieredzes nevienu neinteresē, visas darba intervijas ir bijušas neveiksmīgas. Kā būtu pareizi darboties šajā situācijā, jo man žēl iztērēto gadu augstskolā, jo par administratori es varētu strādāt arī bez izglītības. Ar ko man labāk sākt?

Ārija

Ārija, vai esat interesējusies par iespējamu tālākizglītību, lai atsvaidzinātu savas teorētiskās zināšanas un saprastu elektronikas nozares attīstību? Tas, manuprāt, būtu pirmais solis.

Vienlaicīgi izziniet šīs nozares darba piedāvājumus. Paškritiski izvērtējiet savu kompetenču atbilstību dažādu līmeņu amatiem. Sāciet ar zemākajām pozīcijām. Intervijās demonstrējiet savas teorētiskās zināšanas un paudiet patiesu vēlmi sākt savas profesionālās karjeras attīstību tieši šajā nozarē. Padomājiet, kāds ir Jūsu mērķis, ko vēlaties sasniegt šajā nozarē. Ja būsiet pārdomājusi savu karjeras attīstības plānu, viss izdosies!

Esmu sevis meklējumos. Man ir humanitārā izglītība, profesija paredz komunikāciju ar cilvēkiem. Bet man ir tāds runas defekts kā stostīšanās. Līdz ar to darbs iedzen stresā, visu laiku jākontrolē sevi un sava runa. Kur Jūs ieteiktu iet strādāt, lai es varētu mazāk runāt? Esmu jau pat domājis par rūpniecību, kur es vienkārši varētu stāvēt pie aparāta, bet tur noteikti vajadzētu tehnisko izglītību – šajās zinātnēs neesmu spēcīgs.

P.K.

Tā kā Jums ir humanitārā izglītība, es ieteiktu meklēt darbu, kas būtu saistīts ar dokumentiem. Protams, visos darbos būs nepieciešama komunikācija, bet ir pozīcijas, kurās lielākā darba sastāvdaļa ir rakstu darbi. Ja jums ir svešvalodu zināšanas, varbūt varat meklēt nodarbi tulkošanas birojos. Painteresējieties par iespējamiem darbiem, saistītiem ar dokumentu arhivēšanu, kārtošanu, sistematizēšanu vai līdzīgām nodarbēm. Varbūt žurnālistikā atradīsiet pozīciju, kur būs jāstrādā ar tekstu apstrādi. Vēlu veiksmi!

Labdien. Pirms kāda laika slimoju ar nopietnu slimību, šobrīd esmu izārstējusies. Darbā man ir konstants stress un visu laiku jūtu trauksmes sajūtu. Ārsts ieteica mainīt esošo darba vietu. Uzņēmumā strādāju jau sen, atalgojums arī ir labs, kolēģi fantastiski, tomēr stresa līmenis ir pārāk augsts un tas atstāj iespaidu uz manu veselību. Man bail, ka nolemšu mainīt darba vietu, būšu jauna darba meklējumos, tomēr nespēšu atrast sev citu darbu, tas atkal radīs stresu. Laikam pārāk zemu sevi novērtēju. Lūdzu, palīdziet. Kā man rīkoties šajā situācijā?

Vera

Vera, visos darbos būs stresa situācijas, īpaši jau sākumā. Mans ieteikums būtu – izprast stresa cēloni - kas tieši ir tā situācija, persona, darbība, kas izraisa stresu. Vai tā ir fiziskās vai garīgās veselības problēma, kuru ir iespējams uzveikt, apzinoties cēloni. Pēc Jūsu rakstītā ir noprotams, ka esat meklējusi mediķu palīdzību, bet ieteikums mainīt zināmu situāciju (Jūsu gadījumā - darbu) pret kaut ko jaunu un nezināmu, manuprāt, var radīt vēl lielākas problēmas. Es ieteiktu meklēt sertificēta psihologa palīdzību. Ja Jūsu stresa nenoturība ir saistīta ar zemu pašvērtējumu, tad psihologs varētu Jums palīdzēt. Un risinājums atnāks pie Jums!