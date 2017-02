Gripas epidēmija: kā rīkoties darba devējam

Jau kādu laiku publiskajā telpā virmo informācija par gripas epidēmijas sākumu. Daudzus darba devējus uztrauc iespējamība, ka darbinieki masveidā var sasirgt un tas traucētu organizācijas normālai funkcionēšanai. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģe Raina Nikiforova skaidro, kā vislabāk pasargāt veselību ne tikai gripas laikā, bet visa gada garumā. Savukārt, par profilaktiskajām darbībām, kuras ir vēlams veikt uzņēmumā, lai darbinieki justos pasargāti un slimotu retāk, pieredzē dalās Dace Rūķīte – Kariņa, ABLV Bank Personāla daļas vadītāja.

Gripas vakcīna kā efektīva profilakse

«Pirms gripas un citu saaukstēšanās slimību akūtā perioda sākuma darbinieki jāinformē un jāatgādina par iespēju saņemt gripas vakcīnu», - uzsver SPKC epidemioloģe Raina Nikiforova. Arīdzan ABLV Bank Personāla daļas vadītāja Dace Rūķīte - Kariņa uzskata, ka jācenšas atrast iespēja uzaicinātsertificētus mediķus undarbinieku profilaktisko potēšanu organizēt darba vietā. «Darbadevējam ir jārunā par veselības aprūpi ar kolektīvu un jāorganizē regulāras obligātās veselības pārbaudes, kā arī profilaktiskā potēšana gan pret gripu, gan citām infekcijām. Darba devēja sociālā atbildība ir arī apmaksāt šo potēšanos. Mūsu darbiniekiem regulāri tiek organizēti preventīva rakstura pasākumi – obligātās veselības pārbaudes, kā arī profilaktiskā potēšana,» – stāsta D. Rūķīte-Kariņa.

Slimniekiem jāpaliek mājās

Bieži vien darba ņēmējs tomēr izvēlas nākt uz darbu, neraugoties uz to, ka ir saslimis. ABLV Bank Personāla daļas vadītāja Dace Rūķīte – Kariņa strikti norāda: ja darbinieks ir slims, neatkarīgi no amata, viņam ir jāatrodas mājās. Tas nāks par labu ātrākai veselības atgūšanai un pasargās no aplipšanas kolēģus. Ja simptomi sākušies pēkšņi, iespējams, jāiesaistās arī vadītājam un jāsūta apslimušais darbinieks mājās vai uz ārstniecības iestādi. Lai nekavētu darba izpildi, var taču sazināties telefoniski un deleģēt uzdevumus kolēģiem. Jāatceras, ka neviena naudas summa nav svarīgāka par veselību», - uzsver personālvadības eksperte.

Arī SPKC speciāliste norāda, ka saslimušam darbiniekam nekavējoties jāpiedāvā doties mājās un jālūdz sazināties ar ģimenes ārstu. Raina Nikiforova ir nobažījusies par darba ņēmēju vēlmi apmeklēt darbu brīdī, kad organisms ir novārdzināts, bet tomēr ir personas, kas nevēlas kavēt darbu pabeigšanas termiņus.

«Ja slimība norit vieglā formā, var piedāvāt darbiniekam pildīt darba uzdevumus attālināti - mājās pie sava datora. Visticamāk, darba devējam, atļaujot saslimušiem darbiniekiem nākt uz darbu, būs jārēķinās ar lielāku saslimušo skaitu un darba kavējumiem, līdz ar to lielākiem zaudējumiem. Ja cilvēks turpina aktīvi strādāt gripas saslimšanas laikā, var pagarināties atveseļošanas periods un pieaugt komplikāciju risks, kas arī radīs negatīvas sekas. Gripas gadījumā vismaz 5 dienas jāpaliek mājās. Visaugstākā spēja inficēt citus ir slimības pirmajās dienās un tā turpinās līdz 5-7 dienām», - brīdina SPKC epidemioloģe.

Rekomendācijas darba devējam gripas epidēmijas sezonā: