Jauns gads un jaunas apņemšanās

Bieži vien Jaunā gada sākumu uzskatām par jaunu apņemšanos īstenošanas sākuma punktu. Apņemšanās ir jāizvirza ne tikai personīgajā, bet arī profesionālajā dzīvē. Izvirzi arī sev Top 5 jaunā gada apņemšanās, kas sekmēs karjeras izaugsmes iespējas un disciplinēs tavu ikdienu! Dace Rūķīte-Kariņa, ABLV Bank personāldaļas vadītāja, sniedz dažus ieteikumus, kas nākamo gadu profesionālajā jomā padarīs produktīvāku.

Sociālo tīklu lietošanai darba laikā saki NĒ!

Bieži liekas, ka nekas traks jau nenotiks, ja darba laikā aplūkosi savu paziņu ievietotos attēlus Instagram vai Facebook kontos. Tev taisnība, nekas traks nenotiks, tomēr tu izrādīsi cieņu savam darba devējam, ja darba laikā atteiksies no sociālo tīklu lietošanas. Protams, ja sociālie tīkli ir jālieto darba vajadzībām, tas ir citādi, uzver ABLV Bank personāldaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa. Kā zināms, sociālo tīklu aplūkošana paņem diezgan daudz laika, tādēļ, no tiem atsakoties, darba uzdevumus izdosies paveikt daudz ātrāk un kvalitatīvāk.

Darbā ierodies laikus

Dace Rūķīte-Kariņa atgādina, ka gan priekšnieks, gan pats būsi gandarīts, ja darbā ieradīsies laikus. Visus darbus izdosies paveikt, ievērojot termiņus, un arī sev iestrādāsi disciplīnu, ja katru darba dienu sāksi konstanti vienā laikā.

Ikdienas rutīnas ieviešana

Dienu iesāc ar grūtāko un nepatīkamāko darba uzdevumu veikšanu. Rīti ir produktīvākais laiks tāda darba veikšanai, kas prasa koncentrēšanos un sasprindzinājumu. Dienas otro pusi labāk atvēlēt ne tik steidzīgiem un sarežģītiem darbiem. Savā ikdienas rutīnā ievies punktu «paveikt visu savlaicīgi».

Atceries izkustēties

Lai cik daudz darba tev būtu jāpaveic, vienmēr atceries izkustēties. Piecu minūšu pastaiga vai izstaipīšanās liks justies mundrāk. Fizisko aktivitāšu laikā arī tavs prāts atpūtīsies, un, no jauna sēžoties pie datora, iespējams, tevi uzmeklēs kāda jauna un spoža ideja. Izmanto pusdienlaiku ne tikai lai paēstu, bet arī lai dotos īsā pastaigā.

Vienmēr saki labrīt

Neraugoties uz to, ka brīžiem no rīta sanāk «izkāpt no gultas ar kreiso kāju», atceries ik rītu, atnākot uz biroju, pateikt labrīt saviem kolēģiem. Tas visiem uzlabos omu un būs par pamatu labu attiecību un pozitīva mikroklimata veidošanai.