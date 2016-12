Decembris – korporatīvo pasākumu mēnesis

Korporatīvie pasākumi viennozīmīgi ir instruments ar kā palīdzību var satuvināt vienā darba vietā strādājošus cilvēkus. ABLV Bank personāldaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa norāda, ka katru gadu Ziemassvētku un Jaungada laikā tiek rīkoti divi pasākumi – gan darbiniekiem, gan viņu bērniem. «Eco Baltia grupa» personāla daļas vadītāja Jolanta Jansone stāsta, ka arī viņas uzņēmumā ir līdzīgi – ir pasākums darbinieku bērniem un atsevišķas svinības kompānijas kolektīvam.

Ziemassvētku jampadracis bērniem

ABLV Bank personāldaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa, stāstot par Ziemassvētku pasākumu tradīcijām min, ka katru gadu uzņēmums cenšas iepriecināt ne tikai savus čaklos darbiniekus, bet arī viņu atvases. «Šogad mūsu kolēģu bērnus mēs iepriecinājām ar īstu Ziemassvētku jampadraci, radot Ziemassvētku tirdziņa senatnīgu svētku noskaņu, kur viesus sagaidīja leijerkastnieka mūzika, bērni varēja izbraukt ar dažādiem karuseļiem, ieskatīties ielu meistaru darbnīcās, apgūt cirka mākslu, jautri pavadot laiku kopā ar žonglieriem, un baudīt dažnedažādus cienastus. Ievērojot to, ka šajā pirmssvētku laikā bērni ir aizņemti daudz un dažādos pasākumos, mēs piedāvājām bērniem ar vecākiem apmeklēt mūsu Ziemassvētku jampadraci jebkurā sev ērtā laikā no plkst.13.00 līdz 20.00. Visas dienas garumā bērnus gaidīja Ziemassvētku vecītis ar dāvanām». Līdzīgi stāsta arī «Eco Baltia grupa» personāla daļas vadītājaJolanta Jansone, uzņēmumā katru gadu tradicionāli tiek organizēti svētku pasākumi darbiniekiem un viņu bērniem. «Mums ir Jaungada balle visiem «Eco Baltia grupa» darbiniekiem janvārī, kā arī organizējam Ziemassvētku pasākumu darbinieku bērniem. Birojos esam ieviesuši Ziemassvētku ieskandināšanas pēcpusdienas ar našķiem, ko sarūpējis uzņēmums.

Team-building pasākumi un uzņēmuma dzimšanas diena

Izņemot Ziemassvētku pasākumu, katru gadu bankā notiek vēl vienas nozīmīgas svinības - ABLV Bank dzimšanas diena, kad tiek rīkota vadības balle ar muzikāliem priekšnesumiem un svinīgām vakariņām. Viesus uz šo pasākumu ielūdz bankas divi galvenie vadītāji – Oļegs Fiļs un Ernests Bernis.

Lai saliedētu darbiniekus, katra bankas pārvalde rīko pasākumus, šāda tipa pasākumi norisinās vairākas reizes gadā. Arī «Eco Baltia grupa» tiek rīkoti dažādi komandu saliedēšanās pasākumi gan vadības grupai, gan atsevišķi uzņēmumiem un nodaļām. Vasarā tradicionāli tiek organizētas sporta spēles, kurās ir aicināti piedalīties visu grupas uzņēmumu darbinieki ar ģimenēm.», stāsta «Eco Baltia grupa» personāla daļas vadītājaJolanta Jansone.

Ko darbinieks iegūst no pasākumiem?

«Eco Baltia grupas» pārstāve uzsver, ka uzņēmuma pasākumos darbiniekam dota iespēja iepazīties ar citiem grupas uzņēmuma darbiniekiem, sajusties kā daļai no lielās grupas un izpausties kā līderim. Šādos pasākumos tuvāk iepazīstot vienam otru, arī profesionālā sadarbība veidojas daudz efektīvāka. Dace Rūķīte-Kariņa, ABLV Bank personāldaļas vadītāja stāsta: «Jebkuram no šiem pasākumiem ir liela loma iekšējās korporatīvās kultūras veidošanā un stiprināšanā, kā arī kopības sajūtas veidošanā. Tā kā mūsu darbinieku skaits jau pārsniedz 900, tad šie pasākumi ir arī laba iespēja iepazīties ar kolēģiem neformālā gaisotnē. ABLV grupa ir pārstāvēta 10 ārvalstīs un uz Jaungada pieņemšanu vienmēr ierodas arī mūsu ārvalstu kolēģi. Darbiniekiem ir iespēja neformālā gaisotnē aprunāties ar saviem vadītājiem, savukārt vadītāji var labāk iepazīt savus darbiniekus».

Ir svarīgi justies vienotiem

Katru gadu jebkura uzņēmuma personāldaļa saskaras ar problēmu – kur un kā rīkot svētkus, lai visi būtu apmierināti, turklāt iekļautos budžetā. Mazi uzņēmumi bieži izvēlas rīkot svētkus birojā, jo iznomāt lielu zāli desmit darbiniekiem nav īsti lietderīgi. Dace Rūķīte Kariņa uzskata, ka svētku svinēšana birojāpiešķir tiem savu sirsnību un mājīgumu.Galvenais ir vēlme svinēt svētkus kopā ar saviem kolēģiem — tas liecina par pozitīvu darba atmosfēru un saliedētu kolektīvu. «Protams, mēs šādus svētkus nevaram sarīkot biroju telpās, tādēļ katru gadu saskaramies ar zināmām grūtībām piemeklēt atbilstošas telpas mūsu pasākumiem, kur vienmēr galvenais vadmotīvs ir kvalitāte. Kvalitāte it visā — ēdināšanā, mūzikā, scenogrāfijā, noformējumā, izklaidē. Ja mēs kā darba devējs pieprasām no darbiniekiem augsti kvalitatīvu darbu, tad mums ir pienākums atbildēt ar to pašu. Par mūsu rīkoto pasākumu kvalitāti liecina gan darbinieku pozitīvās atsauksmes, gan tas, ka katru gadu kāds no tiem plūc laurus Latvijas Pasākumu producentu asociācijas rīkotajā konkursā "Pasākumu gada balva», stāsta ABLV Bank personāldaļas vadītāja.

Arī «Eco Baltia grupa» personāla daļas vadītājauzsver, ka nozīmīgs ir pasākuma veidošanas mērķis. Ja vēlamies panākt vienotības sajūtu, tad rūpējamies, lai ikviens, īpaši kolēģi no tālākiem reģioniem, sajustu, ka ir gaidīti un ir bijis vērts atbraukt. Šādā gadījumā konceptam un pārdomātai organizēšanai ir svarīga nozīme».