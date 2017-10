Savickis: Pētersonei-Godmanei ļoti labas iespējas kļūt par jaundibināmā «Gaso» vadītāju

Bijušajai Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei Ilzei Pētersonei-Godmanei ir ļoti labas iespējas kļūst par AS «Latvijas gāze» jaundibināmā meitasuzņēmuma, sadales sistēmas operatora AS «Gaso» valdes priekšsēdētāju, pauda «Latvijas gāzes» padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis.

Viņš norādīja, ka «Gaso» padome, kuru paredzēts ievēlēt līdz ar uzņēmuma dibināšanu 22.novembrī, būs lielākoties tāda pati, kāda «Latvijas gāzei», savukārt vadības komanda gan būs cita un tā meklēta jau ilgstoši.

Savickis klāstīja, ka šim mērķim netika piesaistīta personāla atlases kompānija, jo «Latvijas gāzes» padome pati labi zina gan labākos finansistus, gan tehniskos speciālistus, gan menedžerus enerģētikas un gāzes jomā. Vienlaikus gan «Latvijas gāzes» akcionāriem «Gazprom» un «Marguerite Gas II» ir tiesības ievēlēt vienu cilvēku «Gaso» valdē neatkarīgi no pārējiem padomes locekļiem, tāpēc personāla atlase bija koncentrēta uz atlikušajām vietām.

Tāpat viņš stāstīja, ka izskatītas daudzas kandidatūras, taču ir izkristalizējušies labākie pretendenti, kas tiks piedāvāti gala lēmumam «Gaso» padomei.

Vienlaikus Savickis apliecināja medijos jau izskanējušo informāciju, ka viens no pretendentiem ir Pētersone-Godmane, uzsverot, ka viņai ir ļoti labas iespējas kļūt par «Gaso» valdes priekšsēdētāju.

Viņš pauda, ka Latvijā nav daudz cilvēku ar tādu vadības pieredzi, zināšanām, valodas prasmēm un pieredzi Eiropā, kāda ir bijušajai Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei.

Savukārt taujāts, vai bažas neraisa tas, ka Pētersonei-Godmanei nav pieredzes enerģētikā un regulējamās nozarēs, Savickis norādīja, ka viņai blakus būtu spēcīgi speciālisti tehniskos jautājumus, savukārt pati nepieciešamās zināšanas uzkrātu ātri.

Pēc viņa teiktā, jau tad, kad Pētersone-Godmane atstāja amatu valsts pārvaldē, tam uzreiz tika pievērsta liela uzmanība. «Mēs jau tad padomājām, ka tas ir gandrīz veiksmes stāsts,» pauda Savickis.

Kā ziņots, ka «Latvijas gāze» valde sasaukusi «Gaso» dibināšanas sapulci 22.novembrī. Ņemot vērā, ka «Latvijas gāze» ir vienīgais «Gaso» dibinātājs, dibināšanas sapulce notiks ar vienīgā topošā uzņēmumā akcionāra - «Latvijas gāzes» - līdzdalību.

Atbilstoši jaundibināmās kompānijas statūtu projektam «Gaso» padomē būs 11 padomes locekļi, kurus uz triju gadu termiņu ievēlēs akcionāru sapulce. Padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku padome ievēlēs ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus.

Savukārt «Gaso» valdē būs pieci valdes locekļi, kurus uz triju gadu termiņu ievēlēs padome, kas arī ievēlēs valdes priekšsēdētāju.

Atbilstoši Eiropas Savienības un Enerģētikas likuma prasībām «Latvijas gāzei» līdz 2018. gada 1.janvārim ir jānodala dabasgāzes tirdzniecība un sadale. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas, kas tika veikta 2016.gadā, izveidojot AS «Conexus Baltic Grid», uz sadales un tirdzniecības nodalīšanu neatteicas prasība par īpašnieku maiņu. Līdz ar to nodalāmā sabiedrība var būt meitasuzņēmums.

«Latvijas gāze» pērn strādāja ar 392,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 22,9% - līdz 37,506 miljoniem eiro.

«Latvijas gāzes» akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.

