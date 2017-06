Internetbankas mobilo lietotni regulāri lieto 38% Latvijas iedzīvotāju

38% respondentu mobilo banku jeb internetbankas mobilo lietotni izmanto vairākas reizes nedēļā, savukārt vienu vai vairākas reizes mēnesī mobilās bankas funkcijas izmanto katrs ceturtais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs, liecina «DNB bankas» veikts pētījums.

Kā liecina pētījuma dati, no visiem aptaujātajiem, kas mobilo banku izmanto vairākas reizes nedēļā, visvairāk dominē jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, veidojot 53% īpatsvaru. Mobilās bankas izmantošanu vairākas reizes mēnesī pārsvarā izmanto respondenti vecumā no 35 līdz 55 gadiem.

«Lai arī nereti tiek uzskatīts, ka digitālās funkcijas izmanto pārsvarā jaunā paaudze, realitātē tā nebūt nav. Piemēram, katrs trešais DNB mobilās bankas lietotājs ir vecumā no 35 līdz 55 gadiem. Arī aptaujā novērots, ka gandrīz katrs otrs aptaujātais Latvijas iedzīvotājs šajā vecuma posmā mobilo banku izmanto vairākas reizes mēnesī, tādējādi pierādot, ka digitālajiem risinājumiem vecuma ierobežojuma nav,» aptaujas rezultātus komentē «DNB bankas» Digitālo kanālu attīstības Vecākais produktu vadītājs Jānis Putniņš.

Jautājumā par visbiežāk izmantotajām funkcijām mobilās bankas lietotnē atbilžu augšgalā ierindojas trīs populārākās darbības - konta atlikuma apskatīšana, naudas pārskaitīšana un savu pārskaitījumu aplūkošana. Naudas pārskaitīšanai mobilo banku visvairāk izmanto respondenti vecumā no 35 līdz 55 gadiem, kopā veidojot 72%. Savu pārskaitījumu aplūkošanu caur mobilo banku visvairāk izmanto aptaujātie vecuma grupā no 35 līdz 55 gadiem, īpatsvaram sasniedzot 78%. Konta atlikuma apskatīšanas funkciju visvairāk izmanto respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem, veidojot pat 91% pārsvaru.

«Nemainīgi kopš mobilās bankas ieviešanas populārākā ir konta aplūkošanas funkcija. Taču nākotnē, pieaugot banku mobilo iespēju piedāvājumam, klientu interese varētu palielināties arī par citām iespējām. Piemēram, patlaban vien katrs desmitais respondents par ērtāko aizdevuma saņemšanas veidu uzskata mobilo banku. Taču paredzam, ka tas mainīsies līdz ar jaunā DNB pakalpojuma ieviešanu – pieteikšanos patēriņa kredītam mobilās bankas lietotnē. Gluži kā tas pašlaik ir ar pārskaitījumu veikšanu, iespēja pieteikties patēriņa kredītam jebkurā vietā un laikā padarīs to vieglāk pieejamu, ātrāk izskatāmu un ērtāk saņemamu. Tāpat jaunās funkcijas ļaus klientam pieteikties arī apdrošināšanai, kā arī mainīt savu pensiju 2.līmeņa plānu,» skaidro Putniņš.

Pētījumu pēc «DNB bankas» pasūtījuma veica pētījuma aģentūra «Rait» šā gada maijā, un tajā piedalījās 504 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

