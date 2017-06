Trīs slaveni mākslinieki ir radījuši unikālus mākslas objektus, kuri izvietoti EXPO 2017 izstādes teritorijā, Kazahstānas galvaspilsētā Astanā.

Pasaulslavenais mākslinieks Endrū Rodžers (Andrew Rogers), kurš iedvesmu smeļas dabā, ir radījis skulptūru, kas veltīta vēja enerģijai. Skulptūra ar nosaukumu «Atlocītā enerģija» (Unfurling Energy) šobrīd ir viena no pasaulē lielākajiem laikmetīgās mākslas piemēriem, kas atlieta no bronzas un nerūsējošā tērauda. Tās augstums ir 12,5 metri.

Autors ir slavens arī ar to, ka viņam pieder pasaulē lielākais land art jeb zemes-mākslas objekts. Lai to pilnībā novērtētu, tas ir jāvēro no putna lidojuma.

Reklāma

Ne mazāk populārais Marks Fornes (Marc Fornes) ir radījis skulptūru «Korallis», kas veltīta ūdens enerģijai. Šī arī vienlaikus ir viena no sarežģītākajām skulptūrām, jo tā ir veidota no 7500 atsevišķu elementu, kurus savāca franču inženieri un arhitekti.

Savukārt skulptūras ar nosaukumu «Laikā un telpā» un «Maģijas enerģija», ir radījusi vietējā māksliniece Sakena Narinova (Сакена Нарынова). Viņas radītie mākslas darbi liek aizdomāties par Visuma vareno un nezināmo enerģiju.

-->

















Aizvērt Astanas EXPO izveidotas unikālas skulptūras Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Saistītie raksti