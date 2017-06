Banku sektorā lielākā peļņa pirmajā ceturksnī bija «Swedbank»

Šogad pirmajā ceturksnī lielākā peļņa starp Latvijas bankām bija «Swedbank», kurai seko «Rietumu banka», «ABLV Bank» un «SEB banka», savukārt zaudējumi bija divām bankām - «Eesti Krediidipank» Latvijas filiālei un «PrivatBank», liecina Latvijas Komercbanku asociācijas apkopotie dati.

2017.gada pirmajos trijos mēnešos «Swedbank» peļņa bija 24,192 miljoni eiro, kas ir par 0,05% mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, un veidoja 23,1% no kopējās banku sektora peļņas.

Vienlaikus «Rietumu bankas» peļņa šogad pirmajos trijos mēnešos bija 15,431 miljons eiro, kas ir par 8,6% mazāk nekā pirms gada, un veidoja 14,7% no kopējās banku sektora peļņas, «ABLV Bank» nopelnījusi 14,761 miljonu eiro, kas ir par 31,4% mazāk, un veidoja 14,1% no kopējās banku sektora peļņas, bet «SEB bankas» peļņa bija 14,53 miljoni eiro, kas ir par 81,4% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī, un veidoja 13,9% no kopējās banku sektora peļņas.

Reklāma

Pārējo Latvijas banku peļņa šogad pirmajā ceturksnī nepārsniedza desmit miljonus eiro.

«DNB Bankas» peļņa 2017.gada pirmajos trijos mēnešos bija 7,323 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā pērn pirmajā ceturksnī, bankas «Citadele» peļņa bija 6,503 miljoni eiro, kas ir par 28% vairāk, «Latvijas pasta banka» nopelnījusi 2,158 miljonus eiro, kas ir par 18,3% vairāk, «Baltic International Bank» - 2,143 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 82,7%, «BigBank» Latvijas filiāle - 1,965 miljonus eiro, kas ir par 93,7% vairāk, «Baltikums Bank» (strādā ar zīmolu «BlueOrange») - 1,743 miljonus eiro, kas ir par 22% mazāk, «Reģionālā investīciju banka» - 1,613 miljonus eiro, kas ir divas reizes vairāk, «Bank M2M Europe» - 1,531 miljonu eiro, kas ir pieaugums 2,2 reizes, bet «Norvik bankas» peļņa bija 1,478 miljoni eiro, kas ir pieaugums 23,5 reizes.

Savukārt «Rigensis Bank» peļņa šogad pirmajā ceturksnī bija 814,8 tūkstoši eiro, kas ir kritums par 25,9%, «Expobank» - 734,7 tūkstoši eiro, kas ir kritums par 46,3%, bet «Meridian Trade Bank» peļņa bija 544,1 tūkstotis eiro, kas ir pieaugums 2,4 reizes.

Savukārt zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija «Eesti Krediidipank» Latvijas filiālei - 125,1 tūkstotis eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī, un «PrivatBank» - 579,1 tūkstotis eiro pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Kopumā Latvijas banku sektors 2017.gada pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu 104,742 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 1,2% salīdzinājumā ar 2016.gada pirmo ceturksni.

Saistītie raksti