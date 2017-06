Latvijas jaunieši ar inovatīvām idejām piesaka sevi biznesā

Hokeja treniņa iekārta, viedais, pilnībā elektrisks motorollers, lādēšanas iekārta velobraucējiem, unikāla dizaina koka rotaļlietas bērniem, kaitborda dēļa meklēšanas iekārta, kas var glābt sportistu dzīvības, - šīs ir tikai dažas no Latvijas radošo jauniešu idejām, kas ar RTU IdeaLab atbalstu apņēmīgiem soļiem dodas pretim tam, lai pāraugtu veiksmīgā biznesā.

Piektdien, 9.jūnijā RTU telpās notiks IdeaLab sezonas noslēguma pasākums, kurā par projekta veiksmēm un izaicinājumiem stāstīs gan paši jaunieši, gan mentori, gan projekta virzītāji.

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) oktobrī ar bankas BlueOrange atbalstu darbu sāka jauna atbalsta iniciatīva – RTU IdeaLab jeb ideju laboratorija. Projektā sākotnēji tika uzņemtas 73 komandas, kopumā 149 jaunieši. Vēlāk tika izvēlētas 22 komandas, ar kurām notika individuāls darbs. Projektā uzņemtajiem jauniešiem IdeaLab šo mēnešu laikā bijusi droša vieta savu biznesa ideju attīstīšanai un testēšanai. «Izmantojot IdeaLab atbalstu un resursus, jaunieši attiecībā uz savu ideju var nonākt gan pie pozitīva, gan negatīva rezultāta. Dažkārt, saņemot atgriezenisko saikni no tirgus dalībniekiem, potenciālajiem klientiem un ekspertiem, viņi sākotnējo ideju transformējuši pat par 360 grādiem. Mēs par to tikai priecājamies. Tas nozīmē, ka komanda iedziļinājusies produktā un idejā, un sapratusi, kas ir jāmaina, lai to veiksmīgi realizētu,» stāsta IdeaLab projekta vadītāja Liene Rubina.

Projekta dalībnieki RTU IdeaLab saņēmuši mentoru un nozares ekspertu konsultācijas, mācījušies, kā attīstīt savu ideju, modelēt biznesu, pārdot un veidot mārketingu, piedalījušies meistarklasēs. Katrai komandai bija nodrošināta individuāla pieeja darbības plāna izstrādē. Atšķirībā no biznesa inkubatoriem, IdeaLab piedāvā arī tehnisko atbalstu, t.sk. infrastruktūru, kas potenciālajiem uzņēmējiem ļauj izgatavot prototipus vai pat saražot produktu nelielā apjomā.

Sezonas noslēguma pasākumā komandas atskaitīsies par līdz šim paveikto un dalīsies ar savām veiksmēm un neveiksmēm, centienos pietuvoties savas idejas realizācijai biznesā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Vasaras mēnešos daļa komandu darbu pie saviem projektiem turpinās.

RTU IdeaLab vadītāja Liene Rubina informē, ka sezonas laikā šogad nodibināti jau 14 jauni uzņēmumi. «Tas, manuprāt, ir labs rezultatīvais rādītājs, kas norāda uz jauniešu gatavību darbu turpināt. Taču šis nebūt nav svarīgākais rādītājs, jo RTU IdeaLAB mērķis ir sniegt atbalstošu vidi idejas testēšanai, tādēļ pats svarīgākais ir komandu un individuālo mērķu sasniegšana, kas bieži tiek saistīts ar iejušanos uzņēmēja lomā, uzņēmējdarbības procesu izprašanu u.c.»

«Mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvijā attīstītos inovatīvas idejas un lielajām kompānijām pievienotos arvien vairāk jaunu, drosmīgu un arī veiksmīgu uzņēmēju. Esam gandarīti, ka šī mācību gada ietvaros palīdzējām dienas gaismu ieraudzītu spilgtām un dzīvotspējīgām biznesa idejām,» atzīmē projekta galvenā partnera BlueOrange pārstāve Ingrīda Šmite.

IdeaLab noslēguma pasākums sāksies 9.jūnijā plkst.15 Rīgas Tehniskās Universitātes Design Factory telpās Ķīpsalas ielā 6. Uz pasākumu laipni aicināti arī masu mediju pārstāvji. Projektu prezentāciju aptuvenais norises laiks – līdz pl. 19.00.

Lai pieteiktos nākamajai RTU IdeaLAB sezonai, interesenti tiek aicināti aizpildīt pieteikuma anketu līdz 15.septembrimhttp://ej.uz/IdeaLAB2017