«Ādažu Čipsu» ražotnē maijā saražots par 19% vairāk produkcijas

Konditorejas un uzkodu ražotājs Latvijā «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» šā gada maijā «Ādažu Čipsu» ražotnē saražojis 598 tonnas produkcijas, kas ir par 19% vairāk nekā pērn attiecīgajā mēnesī, informēja kompānijā.

Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka tas ir līdz šim lielākais čipsu un sāļo uzkodu ražošanas apmērs mēnesī kopš ražotnes dibināšanas 1979.gadā. Šāds ražošanas apmēra pieaugums galvenokārt ir saistīts ar sāļo uzkodu un kartupeļu čipsu pieprasījuma pieaugumu Latvijā un eksporta tirgos, kā arī veiktajām investīcijām tehnoloģiskajos uzlabojumos.

«Katru gadu «Ādažu Čipsi» ražotnē saražotās produkcijas apjomi pieaug, kas ir patiess apliecinājums «Ādažu Čipsi» attīstībai. Maijs ražotnē vēsturiski ir bijis ražīgākais mēnesis, jo tieši tad sākas piknika sezona un pieaug čipsu patēriņš. Gan Latvijā, gan ārvalstīs «Ādažu Čipsi» ražotnē gatavotās sāļās uzkodas un kartupeļu čipsi kļūst ar vien iecienītāki, pateicoties nemainīgi augstajai produktu kvalitātei un mūsdienīgajam, daudzveidīgajam produktu klāstam,» uzsver kompānijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

Reklāma

Jau ziņots, ka 2016. gadā «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» ieguldīja «Ādažu Čipsi» ražošanas procesos, investējot 320 000 eiro kartupeļu pirmapstrādes līnijā, 60 000 eiro čipsu ražošanā, lai uzsāktu pilnīgi jauna veida vafeļčipsu izgatavošanu un virzīšanu tirgū. Tāpat kompānija septembrī Latvijas tirgū sāka piedāvāt pilngraudu kraukšķus.

Tāpat vēstīts, ka norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery&Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi», «Old Town bakery», «The Original Taffel Snacks» un «Pedro». Uzņēmums eksportē preces uz gandrīz 30 valstīm, un tajā kopumā strādā vairāk nekā 1000 cilvēku. Uzņēmums eksportē preces uz gandrīz 30 valstīm, tajā kopumā strādā vairāk nekā 1000 cilvēku.