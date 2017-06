«Taxify» ar sadarbības partneriem aicina Ģenerālprokuratūru izvērtēt iespējamās nelikumības RD Satiksmes departamentā

Arī «Taxify» ar sadarbības partneriem aicinājuši Ģenerālprokuratūru izvērtēt iespējamos noziedzīgos nodarījumus - izspiešanu - Rīgas domes (RD) Satiksmes departamentā, pavēstīja «Taxify» pārstāvji.

«Uzņēmumi vērš uzmanību uz to, ka 2017.gada janvārī starp taksometru nozares uzņēmumiem tika izplatīta informācija ar aicinājumu iestāties Taksometru nozares darba devēju organizācijā, kura it kā aizstāvēs taksometru nozares intereses un garantēs aizsardzību no Rīgas domes Satiksmes departamenta. Dalības maksa organizācijā ir 45 eiro par katru taksometra uzņēmuma automašīnu. Kopš šī laika lielai daļai uzņēmumu, kuri organizācijā nav iestājušies, Rīgas domes Satiksmes departaments par maznozīmīgiem pārkāpumiem atņēmis licences. Licences īsā laika posmā atņemtas kopumā aptuveni 60 automašīnām, un minētie uzņēmumi nevar turpināt komercdarbību,» informēja «Taxify» pārstāvji.

Vēstuli parakstījis arī «Taxify» reģionālais vadītājs Juris Krūmiņš, kurš pauž neizpratni par notiekošo Rīgas domes Satiksmes departamentā. «Patlaban licences ir atņemtas vairākiem mūsu sadarbības partneriem. Pamanījām, ka no lietotnes pēkšņi pazudis liels skaits taksometru. Sazinoties ar īpašniekiem noskaidrojām, ka uzņēmumiem atņemtas licences par muļķīgiem pārkāpumiem, piemēram, vadītāja kartīti, kas neatrodas vajadzīgajā vietā. Tas ir sīks pārkāpums, par ko atņemta licence visam uzņēmumam un visām automašīnām. Tas nozīmē, ka paies vairāki mēneši, kamēr īpašnieki varēs piereģistrēt jaunu uzņēmumu un pieteikties licencei no jauna, tikmēr klientiem Rīgā ievērojami sarucis pieejamo taksometru skaits. Grūti ticēt sakritībai, ka licences atņemtas tieši tiem uzņēmumiem, kas nav atsaukušās aicinājumam iestāties Taksometru nozares darba devēju organizācijā un maksāt par dalību organizācijā,» klāstīja Krūmiņš.

Viņš arī pauda bažas, ka uzņēmumi ir iebiedēti - īpašnieki baidās parakstīt iesniegumu prokuratūrai, jo uzskata, ka Rīgas dome var nedot jaunu licenci.

Attiecīgo vēstuli parakstījuši SIA «GoldCar», SIA «Grat», SIA «Lex D» un «Taxify». Uzņēmumi aicina Ģenerālprokuratūru operatīvi veikt izmeklēšanu, lai izvērtētu situācijas apstākļus, kā arī departamenta amatpersonu dalību šādā grupā.

Jau vēstīts, ka arī deputāts Eduards Smiltēns (V) Ģenerālprokuratūrai lūdzis izvērtēt iespējamu Rīgas domes Satiksmes departamenta amatpersonu ļaunprātīgu stāvokļa izmantošanu un izspiešanu.

Viņš norāda, ka 28.maijā televīzijas raidījums «Nekā Personīga» ziņoja par atsevišķu privātu organizāciju-biedrību darbību Rīgas domes Satiksmes departamenta telpās Rīgā, Ģertrūdes ielā 36. Raidījumā ticis minēts, ka vienu no šīm privātajām organizācijām, līdz kļūšanai par Satiksmes departamenta direktoru, vadījis Emīls Jakrins.

Raidījumā esot minēts, ka privāta organizācija - Taksometru nozares darba devēju organizācija - ievāc maksājumus no taksometru nozares komersantiem, bet maksājumu neveikšanas gadījumā, dīvainas apstākļu sakritības rezultātā, šie komersanti saņemot dažādus sodus no Satiksmes departamenta.

Tāpat viņš norāda, ka Jakrins, iespējams, atrodas interešu konfliktā, atļaujot Rīgas domes struktūras - Satiksmes departamenta - telpas un resursus izmantot astoņām privātām struktūrām.

«Ja minētā informācija ir patiesa, jāsecina, ka Rīga atgriezušies 90.gadu biznesa tikumi. Ja «Nekā Personīga» sniegtā informācija apstiprināsies, varam teikt, ka, dzīvojot 21.gadsimta, Rīgā pilsētas pārvalde un rekets ir viens neslēpts cieši savijies veidojums. Turklāt neviens no iesaistītajiem savas saites pat neuzskata par nepieciešamu slēpt,» norāda Smiltēns.

Savukārt Taksometru nozares darba devēju organizācija noradījusi izskanējušo informāciju un pārmetusi Smiltēnam nomelnošanas kampaņas īstenošanu, kā arī paudusi, ka apsvērs domu vērsties tiesā pret viņu, kā arī attiecīgās publikācijas autoru.

Taksometru nozares darba devēju organizācija dibināta pērnā gada martā. Tās izpildinstitūcijā darbojas Māris Vilks, Iveta Vilka, kā arī Alise Jakrina.

