Jakrins: «Taxify» ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā aicina Satiksmes departamentu neveikt savus tiešos pienākumus

«Taxify» ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā aicina Rīgas dome Satiksmes departamenta Kontroles dienestu neveikt savu tiešo pienākumu - izskaust pārkāpumus licencēto pārvadātāju darbībā un izskaust nelegālos pārvadātājus, pauda Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins.

Kā ziņots, «Taxify» ar sadarbības partneriem aicinājuši Ģenerālprokuratūru izvērtēt iespējamos noziedzīgos nodarījumus - izspiešanu - Satiksmes departamentā.

«Jādomā, ka ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, Taxify reaģē uz Satiksmes departamenta Kontroles dienesta tiešajiem pienākumiem - izskaust pārkāpumus gan licencēto pārvadātāju darbībā, gan izskaust nelegālos pārvadātājus kā tādus. Būtībā ar savu paziņojumu «Taxify» aicina kontrolējošās institūcijas neveikt savus tiešos darba pienākumus,» norādīja Jakrins.

Reklāma

Kontroles dienests kopš 2016.gada ir saņēmis neskaitāmus rīdzinieku iesniegumus par to, ka, izmantojot lietotni «Taxify», tiek saņemti taksometru pakalpojumi ar transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti atbilstoši likuma prasībām - netrafarēti, ar baltiem numuriem, bez taksometra skaitītāja, kā arī bez iespējas par pakalpojumu saņemt čeku.

Kontroles dienests, reaģējot uz sūdzībām, ir veicis izmeklēšanu un konstatējis, ka «Taxify» pasažieru pārvadāšanai iesaista personas, kas komercpārvadājumus veic bez licences, kas ir paredzētas normatīvajos aktos. Šajā saistībā ir sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, kas pēc piekritības tika pārsūtītas lēmuma pieņemšanai Valsts ieņēmuma dienestam (VID).

Departaments norāda, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas gaitā «Taxify» vairākkārt tika aicināts sniegt paskaidrojumus, bet Kontroles dienesta aicinājumus «Taxify» ir atstājis bez ievērības.

Kontroles dienests ikdienas darbu laikā veic taksometru kontroli visā Rīgā, līdz ar to, ja tiek konstatēti pārkāpumi, par tiem pārvadātājs vai taksometra vadītājs saņem sodu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, sacīja Jakrins.

«Absurds ir [»Taxify» reģionālā vadītāja] Jura Krūmiņa minētais, ka sadarbības partneriem licences ir atņemtas par muļķīgiem pārkāpumiem. Saskaņā ar man pieejamo informāciju, Krūmiņa partneriem licences tika anulētas vai tā darbība tika ierobežota sakarā ar pārkāpumu - pasažieru pārvadāšana bez licences kartītes. Tas ir rupjš pārkāpums, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos noteikto aizliegumu - taksometram piedalīties ceļu satiksmē bez licences kartītes,» norāda Jakrins.

Kontroles dienests 2016.gadā pārbaudījis 10 413 taksometrus, par pārkāpumiem sastādījis administratīvos protokolus un piemērojis administratīvo sodu 456 taksometriem, savukārt Pašvaldības policija taksometriem sastādīja 204 protokolus.

Rezultātā 2016.gadā ir pieņemti 660 lēmumi par vieglo taksometru pārvadātāju saukšanu pie administratīvās atbildības.

Kontroles dienests aicina sabiedrību informēt dienestu par gadījumiem, kad taksometru pakalpojumi tiek sniegti ar transportlīdzekļiem, kas nav aprīkot atbilstoši normatīvos noteiktajam.

Jau ziņots, ka iesniegumu Ģenerālprokuratūrai parakstījuši «Taxify», SIA «GoldCar», SIA «Grat», SIA «Lex D» un «Taxify».

«Uzņēmumi vērš uzmanību uz to, ka 2017.gada janvārī starp taksometru nozares uzņēmumiem tika izplatīta informācija ar aicinājumu iestāties Taksometru nozares darba devēju organizācijā, kura it kā aizstāvēs taksometru nozares intereses un garantēs aizsardzību no Rīgas domes Satiksmes departamenta. Dalības maksa organizācijā ir 45 eiro par katru taksometra uzņēmuma automašīnu. Kopš šī laika lielai daļai uzņēmumu, kuri organizācijā nav iestājušies, Rīgas domes Satiksmes departaments par maznozīmīgiem pārkāpumiem atņēmis licences. Licences īsā laika posmā atņemtas kopumā aptuveni 60 automašīnām, un minētie uzņēmumi nevar turpināt komercdarbību,» informēja «Taxify» pārstāvji.

Vēstuli parakstījis arī «Taxify» reģionālais vadītājs Juris Krūmiņš, kurš pauž neizpratni par notiekošo Rīgas domes Satiksmes departamentā. «Patlaban licences ir atņemtas vairākiem mūsu sadarbības partneriem. Pamanījām, ka no lietotnes pēkšņi pazudis liels skaits taksometru. Sazinoties ar īpašniekiem noskaidrojām, ka uzņēmumiem atņemtas licences par muļķīgiem pārkāpumiem, piemēram, vadītāja kartīti, kas neatrodas vajadzīgajā vietā. Tas ir sīks pārkāpums, par ko atņemta licence visam uzņēmumam un visām automašīnām. Tas nozīmē, ka paies vairāki mēneši, kamēr īpašnieki varēs piereģistrēt jaunu uzņēmumu un pieteikties licencei no jauna, tikmēr klientiem Rīgā ievērojami sarucis pieejamo taksometru skaits. Grūti ticēt sakritībai, ka licences atņemtas tieši tiem uzņēmumiem, kas nav atsaukušās aicinājumam iestāties Taksometru nozares darba devēju organizācijā un maksāt par dalību organizācijā,» klāstīja Krūmiņš.

Viņš arī pauda bažas, ka uzņēmumi ir iebiedēti - īpašnieki baidās parakstīt iesniegumu prokuratūrai, jo uzskata, ka Rīgas dome var nedot jaunu licenci.

Saistītie raksti