«Citadele» ievieš iespēju tirdzniecības vietās norēķināties ar viedtālruņiem

Banka «Citadele» sadarbībā ar uzņēmumu «MasterCard» Baltijā izstrādājusi iespēju tirdzniecības vietās norēķināties ar viedtālruņiem. Latvijā šis pakalpojums būs pieejams šovasar «MasterCard» karšu lietotājiem, bet Lietuvā un Igaunijā «Citadele» mobilos norēķinus plāno ieviest gada otrajā pusē.

Mobilo norēķinu pakalpojumu attīstībā «Citadele» investējusi vairāk nekā 30 000 cilvēkstundas un vienu miljonu eiro.



Bankā aģentūru LETA informēja, ka jau tuvākajā laikā viedtālruņu lietotājiem veikalos, restorānos un citās karšu pieņemšanas vietās būs iespēja maksāt ar mobilo telefonu, pieliekot to pie karšu nolasīšanas termināļa. Maksājumiem ar mobilo telefonu tiks nodrošināta augsta drošība, tāpēc ar tiem varēs veikt arī maksājumus par summām virs desmit eiro, kas pašlaik ir limits norēķiniem ar bezkontakta kartēm.



Maksājumi ar mobilo telefonu sākumā būs pieejami tiem, kas izmanto telefonus ar «Android» operētājsistēmu. Citu operētājsistēmu tālruņu lietotājiem «Citadele» plāno piedāvāt alternatīvus mobilo maksājumu risinājumus - aproces un uzlīmes ar tuvā lauka komunikācijas jeb «Near Field Communication» (NFC) tehnoloģiju. Latvijā ar mobilajiem risinājumiem (telefoniem, aprocēm, uzlīmēm) iespējams norēķināties vairāk nekā 8000 vietās, kur tiek nodrošināti bezkontakta norēķini, savukārt līdz 2020.gadam visi norēķinu termināli Latvijā būs aprīkoti ar bezkontakta norēķinu funkcionalitāti, kas ļaus maksāt ar mobilo telefonu. Mobilo maksājumu pakalpojums sākumā būs pieejams «MasterCard» karšu lietotājiem.



«Citadeles» mobilo maksājumu pakalpojums pašlaik darbojas beta testa programmā, un to izmēģina «Citadeles» darbinieki un atsevišķas klientu grupas, lai dažādās maksājumu situācijās pārliecinātos, ka izstrādātais risinājums ir ērts, drošs un pieejams dažādu modeļu maksājumu termināļos Latvijā un ārzemēs. Beta testa programma ir pēdējais solis, pirms mobilo norēķinu risinājums tiek padarīts pieejams plašākai sabiedrībai.



«Līdzīgi, kā esam pieraduši izmantot bankas kartes, tā arī dažu gadu laikā maksājumi ar mobilo telefonu kļūs pašsaprotami un pakāpeniski aizvietos ierastos norēķinus ar maksājumu karti vai skaidru naudu,» uzskata bankas «Citadele» valdes loceklis Kaspars Cikmačs. Viņš jau pāris mēnešus izmēģinājis bezkontakta norēķinus ar mobilo telefonu un secinājis, ka ir ērtāk un ātrāk samaksāt ar tālruni, nekā ņemt naudas maku un izvilkt no tā maksājumu karti.



Banka «Citadele» ir pirmā banka Baltijā, kas sadarbībā ar «MasterCard» izstrādājusi šādu pakalpojumu.



«Mobilie maksājumi strauji iemanto popularitāti, pateicoties ērtībai un ātrumam, un tie jau ir pieejami lielākajā daļā Eiropas valstu,» informē «MasterCard» Digitālās attīstības vadītājs Baltijā un Ziemeļvalstīs Mats Taraldsons.



Patlaban Latvijā bezskaidras naudas maksājumu veikšanai tirdzniecības vietās nepieciešams terminālī ievietot vai pie tā pielikt maksājumu karti. Mobilo maksājumu gadījumā bankas karti nav nepieciešams nēsāt līdzi vai izņemt no maka. Maksāšana notiks saskaņā ar «pieliec un dodies tālāk» («tap and go») principu.



Lai uzstādītu jauno pakalpojumu telefonā, bankas «Citadele» klientam būs nepieciešams «Android» sistēmas viedtālrunis un «MasterCard» karte. Tālrunis tiks sasaistīts ar karti, izmantojot bankas «Citadele» lietotni. Datu apmaiņa starp mobilo telefonu ar karšu pieņemšanas termināli notiks, izmantojot NFC tehnoloģiju, līdzīgi kā notiek norēķini ar bezkontakta kartēm.



Mobilo maksājumi būs drošāki nekā norēķini ar bezkontakta kartēm. Pakalpojumā papildu maksājumu limitiem ir iestrādāti citi drošības mehānismi - klientiem būs jāizmanto telefona bloķēšana vai maksājums jāapstiprina ar PIN kodu.



Mobilo norēķinu risinājums ir «Citadeles» oriģinālpakalpojums, ko uzņēmuma inovāciju programmā kopīgi izstrādājuši «Citadeles» darbinieki sadarbībā sadarbībā ar IT uzņēmumu «D8 Corporation».



Norēķini ar mobilo telefonu ir nākamais solis «Citadeles» inovāciju programmā. 2014.gadā «Citadele» bankas norēķinu kartē integrēja e-talonu braucieniem Rīgas sabiedriskajā transportā. 2015.gadā «Citadele» izstrādāja mobilajos telefonos integrētu virtuālo kodu kalkulatoru, kas nodrošina klientiem autentifikāciju internetbankā un maksājumu apstiprināšanu. 2016.gadā «Citadele» izveidoja jaunu mobilo aplikāciju, kas atbalsta arī mobilos norēķinus.



Banka «Citadele» Latvijā ir trešā lielākā banka pēc klientu skaita un sestā lielākā pēc aktīvu apmēra.