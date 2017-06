NA plāno iztaujāt Kučinski par nodokļu reformu; «Vienotība» gaida rakstiskus priekšlikumus

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) aicinās uz frakcijas sēdi Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), lai diskutētu par nodokļu reformu un veselības finansējumu. «Vienotība», saņemot rakstiskus priekšlikumus plānotajām izmaiņām, par šo jautājumu vēl lems.

Koalīcijas partneri šodien tikās, lai apspriestu iespējamus priekšlikumus iecerētajām reformām, tomēr pēc sēdes plaši tos nekomentēja. Kučinskis aģentūrai LETA sacīja, ka šodien lēmumi par veselības finansējumu netika pieņemti. Viņš kolēģus informēja par darba grupas veikumu, tāpat sēdē pārrunāts obligātās veselības apdrošināšanas jautājums. Par papildu finansējuma avotiem veselības partijas vēl spriedīšot valdes sēdēs.

Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis aģentūrai LETA uzsvēra, ka šodienas sanāksmē pārrunāts darba process, bet sīkākus komentārus sniegt atteicās. «Vienotības» parlamenta frakcijas priekšsēdētāja Solvita Ābotliņa pastāstīja, ka partija gaidīs «rakstiskus priekšlikumus», un tad frakcija spriedīs, vai aicināt Kučinski uz sēdi.

Savukārt VL-TB/LNNK uzaicināja premjeru un finanšu ministri uz frakcijas sēdi, lai iztaujātu par reformu, aģentūrai LETA teica partijas līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. VL-TB/LNNK piedāvājusi risinājumus papildu ieņēmumu avotiem - akcīzes palielināšana alkoholam un azartspēlēm, kā arī citus risinājumus.

Iepriekš Ministru prezidenta vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu. Valdošās koalīcijas partneri, tajā skaitā premjera pārstāvētā ZZS, vēl nav gatavi viennozīmīgi atbalstīt kādu no tiem, tāpēc diskusijas vēl turpināsies.

Vēl viens no iespējamiem variantiem veselības aprūpes finansējuma palielināšanai, kas esot izskatīts darba grupā, bet nav guvis atbalstu, - sociālo iemaksu palielināšana.

