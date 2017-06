Pirmajā ceturksnī pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls audzis par 5%

Šā gada pirmajā ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 5,1% jeb 141,9 miljoniem eiro, marta beigās sasniedzot 2,9 miljardus eiro, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Ceturkšņa laikā akciju tirgos dominēja pozitīvs noskaņojums un Eiropas akciju indekss «STOXX Europe 600 Index» ceturkšņa laikā pieauga par 5,5%. Tādējādi gada pirmajā ceturksnī labākus rezultātus uzrādīja aktīvie plāni. Visi aktīvie plāni ceturksni noslēdza ar pozitīvu trīs mēnešu ienesīgumu robežās no 1,7% līdz 3,9%. Konservatīvajiem plāniem tas bija no -0,4% līdz 1%, savukārt sabalansētajiem plāniem - no 0,8% līdz 2,1%.

Marta beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (47,4%), un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (39,9%). 51% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos un 43% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Pārvaldniekiem saskatot potenciāli ienesīgākas ieguldījumu iespējas, prasību uz pieprasījumu īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī marta beigās saruka līdz 7,2%, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars veidoja 3,1%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2016.gada beigām samazinājās par 6,1% un marta beigās veidoja 898,3 miljonus eiro jeb 30,7% no kopējiem ieguldījumiem (tai skaitā 465,7 miljoni eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 97 miljoni eiro - komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 3,8 miljoni eiro - akcijās, 27,1 miljons eiro - ieguldījumu fondos, 5,5 miljoni eiro - Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 299,2 miljoni eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 94% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros, tai skaitā lielāko daļu Luksemburgas, Īrijas un Lietuvas.

Līdz marta beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 269 565 dalībnieki, tai skaitā 63,5% bija pievienojušies obligāti.

Pirmajā ceturksnī ieguldījumu plānus mainīja 83 900 dalībnieku, kas ir par 44% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.

