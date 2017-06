LDDK vairāk atbalsta ieceri ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu; LTRK - PVN celšanu

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) no Ministru prezidenta vadītās veselības darba grupas piedāvātajiem diviem veselības nozares finansēšanas avotiem vairāk atbalsta ieceri ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, bet Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - iespējamu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes celšanu, norādīja uzņēmēju organizācijās.

LDDK norādīja, ka patlaban rūpīgi izvērtē labāko veselības finansējuma iespējamo modeli. «Notiek aktīvs darbs un diskusijas starp biedriem, padomes locekļiem un sociālajiem partneriem. Kopumā darba devēji atbalsta ieceri ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, lai rastu nepieciešamos līdzekļus veselības aprūpei un atrastu sistemātisku risinājumu,» norādīja LDDK.

Arī LTRK padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis atzina, ka koalīcijas partijās notiek iekšējās diskusijas par veselības aprūpes finansējumu un arī LTRK ir pārdomās par to, uz kuru modeli vairāk virzīties. Ja jāizvēlas vienīgi starp diviem piedāvātajiem veselības nozares finansēšanas modeļiem, LTRK vairāk sliecas atbalstīt PVN nodokļa celšanu, jo tas ir mazāk «sāpīgi» uzņēmējiem.

Vienlaikus viņš piebilda, ka LTRK ieskatā veselības aprūpes budžetā ir vismaz 10% rezerves, no kurām var daļēji ieekonomēt veselības aprūpei trūkstošo finansējumu. Tāpat arī no publiskā sektora tērētājiem līdzekļiem kopumā, piemēram, publiskajos iepirkumos, ir iespējams rast rezerves, lai rastu nepieciešamo finansējumu. '«Naudai, kas tiek samaksāta nodokļos, ir daudz rezerves. Ja ir vēlme pieņemt uz nākotni orientētus virzienus, tur rezerves vēl ir pietiekami lielas,» viņš sacīja, piebilstot, ka LTRK vairāk atbalsta šādu modeli.

Kā ziņots, Ministru prezidenta Māra Kučinska vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.

