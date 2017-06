Ziņojums: VDI izveidotie elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā

Valsts darba inspekcijas (VDI) izveidotie elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā, liecina VDI projekta īstenošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūrai iesniegto projekta ieviešanas plānā paredzēto elektronisko pakalpojumu lietošanas rādītāju analīze.

Tas, ka VDI izveidotie elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā, skaidrojams ar to, ka, tā kā kopējais faktiskais pakalpojumu lietotāju skaits, kas nav atkarīgs no VDI, tika prognozēts pirms pieciem gadiem un būtiski atšķiras no 2012.gadā prognozētā, tad arī elektronisko pakalpojumu lietošanas rādītāji atšķiras no sākotnēji plānotajiem, jo tie tika prognozēti kā noteikts procentu skaits no kopējā pakalpojumu lietotāju skaita.

Pēc ziņojumā paustā, lai veicinātu projektā izveidoto elektronisko pakalpojumu izmantošanas intensitāti, VDI izstrādājusi rīcības plānu elektronisko pakalpojumu izmantošanas rādītāju uzlabošanai. Turklāt katram elektroniskajam pakalpojumam VDI plānojusi veikt individuālos veicināšanas pasākumus, kā arī īsteno un turpinās īstenot visaptverošus informatīvos pasākumus VDI elektronisko pakalpojumu popularizēšanai.

VDI turpmāk, atbildot uz e-pasta vēstulēm un dokumentālā formā saņemtiem pieprasījumiem, kā arī citos sagatavotajos dokumentos, piemēram, rīkojumos, lēmumos un brīdinājumos, pievienos informācija par iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus, kā arī publiskās konferencēs un semināros, kuros uzstāsies VDI vadība, tiks sniegta informācija par pieejamajiem inspekcijas elektroniskajiem pakalpojumiem un dalībnieki tiks aicināti tos izmantot vēl aktīvāk.

Tāpat VDI dažādos prezentāciju materiālos ievietos tekstu par iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus, kā arī informāciju par iespējām izmantot VDI elektroniskos pakalpojumu turpinās ievietot sociālajos tīklos.

Valdība šodien zināšanai pieņēma Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums par Valsts darba inspekcijas plānotajiem pasākumiem projektā «Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana» izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas uzlabošanai.

