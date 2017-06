Lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs starp pakalpojumu eksportētājiem

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju, pakalpojumu eksportētāju vidū vislielākos darbaspēka nodokļus, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pērn ABLV Bank, AS, tas liecina, ka šajā bankā, kas lielāko daļu ienākumu rada, apkalpojot ārvalstu klientus, algas ir krietni virs vidējā darba algu līmeņa valstī. Starp 50 lielākajiem darbaspēku nodokļu maksātājiem ir četras kompānijas, kas nodarbojas ar pakalpojumu eksportu un šos nodokļos samaksātos līdzekļus ģenerē aiz Latvijas valsts robežām.

ABLV Bank pērn iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksājusi 7,18 miljonus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksās bijušas 9,33 miljoni eiro. Uzņēmums īpašu uzmanību pievērš kvalitatīva darbaspēka atlasei un darbinieku izaugsmei. Šāda politika un motivējoša atalgojuma sistēma veido kolektīvu ar kvalificētiem speciālistiem, kas darbojas dažādās nozarēs: finanšu pārvaldē, grāmatvedībā, jurisprudencē, IT pakalpojumu jomā u.c. Pēc ikgadējā «CV Online» organizēta pētījuma, «TOP darba devējs» rezultātiem, ABLV Bank divus gadus pēc kārtas ir ieguvuši otro vietu finanšu sektorā. Starp lielākajiem darbaspēku nodokļu maksātājiem ir vēl viena banka, kas speciālizējas darbā ar klientiem no citām valstīm, AS Rietumu banka, kas samaksājusi attiecīgi 4,6 miljonus eiro un 5,75 miljonus eiro.

Otrais lielākais pakalpojumu eksportētājs starp darbaspēka nodokļu maksātājiem ir interneta azartspēļu dīleru ārpakalpojumu sniedzējs SIA Evolution Latvia, kas iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksājis 5,67 miljonus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās veicis 10,06 miljonus eiro. Šajā uzņēmumā strādā vairāk nekā divi tūkstoši, pārsvarā jaunieši, kas labi prot angļu valodu, saņemot vidējo algu ap 600 eiro mēnesī uz rokas.

Starp pakalpojumu eksportētājiem prāvus darbaspēka nodokļus maksā ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējs Tieto Latvia, kas kopā abos darbaspēka nodokļos samaksājis 8,93 miljonus eiro.

Lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs valstī ir VAS Latvijas dzelzceļš, kas šajos nodokļos samaksājis 41,79 miljonus eiro. Otrajā vietā ir mazumtirgotājs Maxima Latvija, kas darbaspēka nodokļos nomaksājusi 25,68 miljoni eiro. Savukārt trešais ir Rīgas pašvaldībai piederošais SIA Rīgas satiksme, kas darbaspēka nodokļos samaksājusi 25,56 miljonus eiro.